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獨／貓咪也能做善事！「捐血過程」全公開　還有4大好處

▲勇敢的貓咪「花花」在本月14日第一次進行捐血。（圖／網友Findy Liao授權提供）
▲勇敢的貓咪「花花」在本月14日第一次進行捐血。（圖／網友Findy Liao授權提供）

記者李惠婷/綜合報導

人類患病或歷經重大意外時需進行緊急輸血，這時血庫是否足量就很重要，雖各地都設有捐血站，但仍時不時看到「血庫告急」的通知，許多機構也鼓勵全民動員「捐血一袋，救人一命」。那如果是家中愛寵需緊急輸血該怎麼辦呢？台灣其實有許多機構架設捐血犬貓的資訊媒合平台，需求及捐助者都可在此媒合，但有不少飼主既動心又擔心，疑惑「動物捐血」到底是如何進行，對此，一名近日才帶愛貓進行捐血活動的飼主，就親自揭開動物捐血的神秘面紗。

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要成為「合格捐血貓」有需符合的條件，包含年齡須在1至8歲之間、體重達4公斤、有定期接受疫苗及體內外驅蟲紀錄、血容比高於30%、血紅素需高於10g/dL及未接受過任何輸血。捐血後若想再次進行，應相隔6週的時間，而貓咪血型則主要分為A型、B型及AB型三種，其他血型則相對罕見。

▲花花是隻熱愛大自然與陽光的貓。（圖／網友Findy Liao授權提供）
▲花花是隻熱愛大自然與陽光的貓。（圖／網友Findy Liao授權提供）
飼主廖小姐於本月14日帶自家勇敢貓咪「花花」進行第一次捐血，她表示過去幾年便起心動念，礙於台灣資源較少，近日才真正找到適合的地方。又因為花花是浪浪出身，三週大時從水溝中被救起，之後過著「囂張跋扈、逍遙自在」的好日子，飼主笑說牠的貓生就像野雞變鳳凰，為了累積福報，於是決定帶牠去捐血，「這決定不只能幫助其他喵喵，在未來的某天可能也可以救牠自己」。

▲貓咪捐血是從脖子這邊抽取。（圖／網友Findy Liao授權提供）
▲貓咪捐血是從脖子這邊抽取。（圖／網友Findy Liao授權提供）
廖小姐透露捐血流程僅有6步驟，包含預約時間＞確認體況＞血檢＞鎮靜麻醉＞抽血＞清醒回家。花花是隻6歲已結紮的米克斯母貓，捐血期間因為有鎮靜麻醉，沒有任何掙扎、哀叫的狀況發生，結束捐血後麻藥漸退，醒來後會有走路搖晃的情形，飼主要注意避免愛寵跌倒或撞到，但等麻藥退乾淨，狀態就會恢復正常，帶回家再做鼓勵及觀察即可。

▲飼主全程陪伴在側。（圖／網友Findy Liao授權提供）
▲飼主全程陪伴在側。（圖／網友Findy Liao授權提供）
此外，捐血還有4項好處，包含能收到免費的血檢報告、捐的血未來自己也能用、捐血費用全免和每次捐血享有免費健康檢查的福利；不同機構也可能有不同的優惠，廖小姐所選擇的醫院就還有捐血享醫療回饋、一年捐滿四次送寵物保險和幫浪浪免費外科治療的服務。

▲花花：我超勇敢的喔！（圖／網友Findy Liao授權提供）
▲花花：我超勇敢的喔！（圖／網友Findy Liao授權提供）
廖小姐最後也向記者強調，自己並非捐血中心的相關人員，以上都是親身經歷，是否捐血都視各飼主與愛寵的狀況所定，自己不會規定花花要做幾次，「牠這一生即便只做這一次，我就覺得牠很棒了！我也不需要牠每年一定要捐幾次，只是出於善意希望能幫助其他的貓貓而已」。

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