「小金城武」不要看！丁噹喊距離太遠　甜蜜幫他擦汗

丁噹相隔5年帶著「當我們再一起」live house巡迴演唱會來到馬來西亞開唱，原定近2個小時的演唱會，因為歌迷「安可」呼喚，丁噹先是加碼清唱原本不在歌單內的11首歌。日前傳出與小15歲「小金城武」交往的她，現在事業、愛情兩得意。在演唱會現場丁噹與歌迷親密互動，原本請歌迷幫她擦汗，沒想到因為歌迷太緊張，反而是她來幫歌迷擦汗。
記者吳雨婕/綜合報導
馬來西亞演唱會一開場，丁噹帶來〈夜貓〉、〈快樂頌〉、〈花火〉等嗨歌火辣開唱，她開心地說：「上次見到你們是2018年，這五年中間我們經歷了很多事情，那麼久沒來，我來了！」全場歌迷尖叫回應，因為這麼久沒見到歌迷，所以此次巡迴選擇以live house的小場地與歌迷近距離接觸，她說：「之前演唱會是大場的，跟大家距離好遠，我們已經五年沒見了，所以我希望是這麼近距離可以好好看到每個人。」甚至還開放歌迷與她合唱，以及為她擦汗，有趣的是，因為歌迷太緊張不會擦，反幫歌迷擦汗，引來現場歌迷尖叫爆表。
丁噹除了獻唱「90s華語金曲翻玩計畫」《當我們再一起》裡的〈約定〉、〈輸了你贏了世界又如何〉、〈愛如潮水〉等，在演唱經典金曲〈猜不透〉、〈手掌心〉、〈我愛他〉等曲時，全場歌迷跟著大合唱，現場宛如大型KTV，丁噹也透露平常很少去KTV，因為朋友點到她的歌時，都會把麥可風給她，笑稱：「KTV唱自己的歌有種上班的感覺，但我還是很開心，因為大家都喜歡這些歌。」