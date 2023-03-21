久旱不雨應防範未然 台南市府加強防汛復建工程

每年梅雨、颱風季都會有連續性豪大雨，大小災情仍會傳出，尤其山區易發生土石流、道路崩陷等災害，嚴重影響交通安全。台南市政府不斷整建山區道路防範設施，市長黃偉哲任內已投入約2.56億元經費辦理約30件災害復建工程；每年汛期前，也超前佈署加強辦理防汛整備作業，工務局今年從年初即開始持續全面進行路樹修剪及山區側溝清淤工作，防範未然，以確保人民生命財產安全。
記者張振興/台南報導
黃偉哲表示，六甲區市道175線因位於泥岩破裂帶，汛期間常因地下水宣洩不及而導致道路災害，經評估後，工務局以「排水為主、擋土為輔」在台南首開先例開鑿2口「大口徑集水井」；並表示，174、175線是很重要的道路，連接東山咖啡公路以及六甲、楠西農特產品運輸道路，也是居民對外聯繫的一條路，過去不少有施工辦法卻成效不彰，如今用集水井方式，能把地層中的水順著集水井排出去，避免滑坡造成道路的損害，解決了地方逾30年的道路安全問題。
台南工務局表示，針對白河、六甲、官田、東山、楠西、左鎮、龍崎、山上等區，颱風豪雨造成山區邊坡崩塌及道路設施損壞之路段，採取施作擋土牆、邊坡掛網植生、防落石格柵、排水路改善等工項處理，另針對邊坡滑動高潛勢路段，除擋土牆打設地錨外，另輔以深層排水，減輕土體壓力，避免邊坡滑動造成道路中斷等工法加強穩固。
防汛工作準備好，颱風豪雨沒煩惱。市府呼籲民眾也要加強檢視自家庭園及社區內樹木，如樹木過度茂密，有致災之虞，可委託專業園藝廠商對社區樹木進行適當修剪，以維護公共安全。同時提醒民眾，若在戶外發現路樹傾倒及水溝有雜物堵塞或積水不退情形時，可撥打1999市民服務專線，市府將會儘速派專人前往處理，共同維護市民生命財產安全。