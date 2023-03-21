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中央全民普發6000元　中市58處服務櫃台協助登記

▲中市各區公所及戶所(含辦事處)共開設58處「全民普發6000元線上登記櫃台」(圖／民政局提供2023.3.21)
▲中市各區公所及戶所(含辦事處)共開設58處「全民普發6000元線上登記櫃台」(圖／民政局提供2023.3.21)

記者柳榮俊/台中報導

中央全民普發6000元日前已公布5大領取管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳及特定偏鄉造冊發放五種，前三種民眾可以自由選擇，後兩種有限資格，其中登記入帳作業，明(22)日上午8時開放線上登記。台中市政府民政局長吳世瑋表示，考量部分民眾不擅長使用3C設備，已於中市各區公所及戶所(含辦事處)共開設58處「全民普發6000元線上登記櫃台」，由專責人員協助民眾線上登記，並提供相關諮詢服務，讓民眾享受安心便捷的登記服務。

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吳世瑋說，全民共享普發現金登記入帳系統將自3月22日上午8時起開放民眾線上登記，為避免網站塞車，線上登記前會以身分證、居留證尾數進行分流登記，3月27日開始則不限尾數。提醒民眾前往公所、戶所服務櫃台洽請協助登記時，請參照尾數分流登記日程，並攜帶身分證(居留證)、健保卡及金融機構帳號；另未滿13歲民眾，可由父母或法定監護人其中1人代領，請代領者攜帶被代領人健保卡，才能進行相關系統操作。


吳世瑋提醒，全民共享普發現金登記作業尚未開放，但坊間已出現詐騙集團註冊偽冒網站，企圖誘騙民眾，呼籲民眾提高警覺，點擊網址前一定要看清楚，普發現金正確官網網址為，千萬不要點來源不明的連結。另為遏阻詐騙猖獗，市府已協請各專責櫃台提供服務時，加強宣導民眾撥打1988客服專線或165反詐騙專線即時諮詢，民眾若有疑問，務必先致電確認清楚，避免受騙上當。


民政局說明，3月22日至26日線上登記會以身分證、居留證尾數進行分流，尾數0、1的民眾可在3月22日上網登記，3月23日開放尾數2、3者登記，而尾數4、5者可在3月24日上網登記，尾數6、7者則於3月25日開放登記，尾數8、9的民眾則要等到3月26日才能登記，3月27日開始則不限尾數均可登記，提醒民眾留意分流日程。


此外，民眾自3月28日起可至「全民共享普發現金登記入帳系統」查詢登記結果，中央預估將在預算三讀公布生效後5個工作日起開始陸續撥款入帳，6000元將自動匯入登記時提供的金融機構帳號。

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