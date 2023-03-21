中央全民普發6000元　中市58處服務櫃台協助登記

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吳世瑋說，全民共享普發現金登記入帳系統將自3月22日上午8時起開放民眾線上登記，為避免網站塞車，線上登記前會以身分證、居留證尾數進行分流登記，3月27日開始則不限尾數。提醒民眾前往公所、戶所服務櫃台洽請協助登記時，請參照尾數分流登記日程，並攜帶身分證(居留證)、健保卡及金融機構帳號；另未滿13歲民眾，可由父母或法定監護人其中1人代領，請代領者攜帶被代領人健保卡，才能進行相關系統操作。
吳世瑋提醒，全民共享普發現金登記作業尚未開放，但坊間已出現詐騙集團註冊偽冒網站，企圖誘騙民眾，呼籲民眾提高警覺，點擊網址前一定要看清楚，普發現金正確官網網址為，千萬不要點來源不明的連結。另為遏阻詐騙猖獗，市府已協請各專責櫃台提供服務時，加強宣導民眾撥打1988客服專線或165反詐騙專線即時諮詢，民眾若有疑問，務必先致電確認清楚，避免受騙上當。
民政局說明，3月22日至26日線上登記會以身分證、居留證尾數進行分流，尾數0、1的民眾可在3月22日上網登記，3月23日開放尾數2、3者登記，而尾數4、5者可在3月24日上網登記，尾數6、7者則於3月25日開放登記，尾數8、9的民眾則要等到3月26日才能登記，3月27日開始則不限尾數均可登記，提醒民眾留意分流日程。
此外，民眾自3月28日起可至「全民共享普發現金登記入帳系統」查詢登記結果，中央預估將在預算三讀公布生效後5個工作日起開始陸續撥款入帳，6000元將自動匯入登記時提供的金融機構帳號。