中職／悍將新季主題日公佈！羅力專屬主題日將重返新莊

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05/27(六)-28(日) 「L39end」Legend is back！在中職生涯締造不同傳奇紀錄的羅力，將回到台灣與悍將家人見面，再次與傳奇重逢的機會豈容錯過；06/18(日)「繽紛盛夏」，換上你最美的夏日主題DressCode，與悍將們一起迎接盛夏繽紛時光；07/01(六) 「來七淘」後疫情時代來臨！國門已開禁令不再，一起來跟著悍將出國遊玩！
本季富邦悍將全年60場主場賽事仍維持有線電視在MOMOTV播出、MOD與愛爾達合作，網路OTT平台包括MyVideo、LINE TODAY、麥卡貝、ELEVEN SPORTS OTT與Hami等管道，球迷朋友亦可透過訂閱CPBL TV收看富邦悍將全年120場主、客場賽事，其中MOMOTV也將維持由最受球迷喜愛的主播錢定遠、球評潘忠韋黃金組合，帶來專業的球賽播報，創造更多「悍將之聲」的專屬時刻。
向來提供更多賽前、賽中、賽後獨特視角與訪問的富邦悍將官方Twitch頻道，今年將調整為「訂閱制」，並提供更多訂閱者專屬福利與贈品，同時設立Twitch悍將寶石兌換機制，將你的收看時數化為實質獎勵，有機會得到門票兌換券、悍將APP點數與專屬球員或女孩簽名。
去年成立的富邦育樂演藝事業部，由應援團、吉祥物及Fubon Angels共同組成「Team Fubon 111」。過去這一年表現亮眼，無論在球場、電視節目、品牌代言或活動商演皆看得到TF111的身影。2023年演藝事業部除繼續在悍將、勇士熱情應援以外，也將積極拓展影音平台，增加更多與粉絲的互動，並推出TF111系列商品，全方位發展各項演藝事業。
富邦悍將自2021年首創中職「互動型APP」，並結合悍將點數任務與兌換贈品系統，以及賽事期間舉辦互動任務遊戲等機制，讓球迷每次開啟APP、每次進場觀賽、每次購物都可累積點數兌換獨特專屬贈品。
去年球季期間，球團透過APP舉辦「悍你挺公益 集點送愛心」點數活動，來自日本、美國、台灣等超過兩千名球迷共同參與捐點，球團也在今年初陸續安排悍將球員與新北在地基層球隊互動，共捐贈超過250顆二手訓練用球、30雙二手棒球釘鞋等物資予新北市德音國小、新北市汐止國小、新北市淡水國中、新北市尖山國中等學校，聚集球迷愛心共同支持基層棒球發展。
悍將APP今年也將於球季前重新更版上架，並提供更多的全新集點任務，與超過兩百件的實戰球衣、實戰修復斷棒、親筆簽名球，以及單場MVP或全壘打親簽娃娃等獨特贈品供球迷收集兌換，其中球員實戰商品皆有官方認證卡，讓贈品更添收藏價值。富邦悍將APP於iOS及android雙平台免費開放下載，歡迎球迷朋友體驗使用，讓球賽不再只是球賽，多「點」樂趣。
去年廣受球迷好評的「鐵粉席」、「鐵悍席」在今年將延續開席，凡購買每週二B3區鐵粉席票券可得「FUBON ANGELS專屬香氛片」、每週四A3區鐵悍席則可獲得「悍將可靠手機支架」，賽後還有專區限定互動見面會，以及實戰簽名球、限量合影的抽獎資格，另購買上半季鐵粉及鐵悍席滿七次，可再享額外全隊簽名球、專屬包廂等好禮抽獎。
2023上半季限定「乾杯CLUB」將於平日週三主場賽事B2區強勢登場，悍將與金車調酒品牌-噶瑪蘭調酒與Safari Club攜手合作，邀你一起在下班後解壓享樂、打造暢快噶調！此區單一票價400元，凡購買該區票券即可兌換指定調酒兩瓶。另外新莊球場三樓新席位「Party Zone」新妝登場，邀請「33_original女子的插畫日常」繪製專屬於悍將家人們的戶外派對主題席位，並且提供包場同樂的服務。本季新莊球場內美食攤位好評延續，飲料攤位引進人氣手搖飲「麻古茶坊」重磅進駐，讓家人們享受清涼飲品增添更多選擇。
富邦悍將上半季門票將於3/22（三）開放家族會員優先購票，3/25（六）12：30全面開賣。04/03(一)-05(三)「ALL BLUE湛藍出擊」主場開幕戰，除了整裝待發的悍將們以外，新莊城堡連續三天將在賽前用一系列的好歌聲歡迎球迷，主場開幕首戰邀請到人氣樂團「宇宙人」蒞臨開唱，要用熱情的歌聲迎接悍將家人重回棒球季！