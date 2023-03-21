5成5勞工懷孕遭歧視　產後生活滿意度僅及格

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1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據勞動部育嬰留職停薪津貼核付件數發現，111年申請人數為99,529件，創下自98年以來申請人數新高，雖然育嬰留停措施可以協助新手父母在忙碌的職場中稍微歇息，但事實上仍有超過半數的職場女性必須在職涯中做出讓步，包括25.8%選擇退出職場/成為全職家庭主婦，另外有25.5%選擇轉職/改找能配合照顧孩子的正職工作，而選擇留職停薪/請育嬰假則占18.9%；僅有18.8%的女性職涯規劃能夠不受阻礙。
調查指出，職場女性在托育孩子過程也面臨諸多考驗，最常出現的狀況包括家人無法協助接送51.1%、保母費昂貴50.4%、擔心保母虐待/老師照顧不周45.5%、幼兒園學費昂貴38.8%以及公立幼兒園名額抽不到33.3%。女性認為家庭總收入平均每月至少94,115元才能夠養得起孩子在物價高漲、薪資低落、加薪困難等困境夾殺下，自評生育後的生活滿意度平均僅有64分。
洪孟楷表示，要解決女性職場的困境，首先要做的就是企業托育制度的革新，政府應該透過跨部會的合作，整合教育部、勞動部、財政部，提供企業成立教保服務中心的誘因，同時協助教育團體與企業媒合，最後是提供獎勵，給予租稅優惠，才能促使企業有更高的意願，建立友善的生育環境。
立委王婉諭表示，我國40歲以上女性勞參率明顯下降，反觀許多生育率穩定的國家背後都有國家資源及企業因應措拖，建議政府應該針對既有科學園區進行盤點，新設托幼園區規劃，讓父母不再為托育孩子傷腦筋，政府也要承擔企業員工的留停育嬰費用，不該變相增加企業負擔。