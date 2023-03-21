猴痘疫苗今登記！18歲能打嗎、平台網址？　10大QA一次看

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A1：自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」就可登記。高風險性行為指性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等。
猴痘疫苗完整接種須施打2劑，間隔須至少達4周以上，需要注意的是未滿18歲族群、具蟹足腫病史者，及嚴重免疫不全者，不適用皮內注射，應採皮下接種。
📌Q2：猴痘疫苗登記平台網址？
A2：猴痘疫苗意願登記平台網址為https://mpox.cdc.gov.tw/。注意第一批疫苗每人只開放1次登記機會，請務必確認填寫正確。
📌Q3:哪些醫院可以接種猴痘疫苗？
A3：目前在6都各設置1家醫院提供接種服務。分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。
📌Q4：我曾和猴痘病患有密切接觸，多久要接種第一劑？
A4：建議你在最後一次暴露後 4天內接種，以達最佳預防效果。若在暴露後 4至 14天內接種，則無法預防發病，僅可降低疾病嚴重程度；若高風險接觸者為嚴重免疫不全、孕婦、孩童等易併發重症對象，可諮詢專家並在最後一次暴露後 14 天內接種。但如已出現猴痘症狀，則不建議接種。
📌Q5：接種猴痘疫苗第一劑後，何時要打第二劑？
A5：痘疫苗第一劑與第二劑接種間隔至少 28 天。建議依規定時程接種疫苗，以達最佳保護力。已完成第一劑疫苗接種者，請待衛生單位通知完成第二劑疫苗接種。
📌Q6：猴痘疫苗可以跟其它疫苗同時接種嗎？
A6：猴痘疫苗屬活性減毒非複製型疫苗，根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，猴痘疫苗與麻疹、德國麻疹、腮腺炎、水痘、帶狀疱疹等活性減毒疫苗，可同時接種或間隔四周以上，不過如有暴露後接種的急迫性，還是建議先施打猴痘疫苗，幫忙控制猴痘疫情。
📌Q7：如果不小心接種了不正確的猴痘疫苗劑量該怎麼辦？
A7：若接種劑量高於完整劑量(0.5mL)，視為已完成接種。但應立即通報疾病管制署，並告知接種者發生局部和系統性不良反應（包括注射部位疼痛、發紅、腫脹、硬結、瘙癢、疲勞、頭痛、噁心、寒戰和肌肉酸痛）的機率可能較高。
若因疫苗滲漏而使接種劑量低於完整劑量，請立即補接種一劑完整劑量(0.5mL)，補接種部位應與初次接種部位相隔至少5公分以上。然若已知接種者僅接種一半劑量(0.25mL)，可立即補足另一半劑量(0.25mL)視為完成接種。上述情形均應立即向疾病管制署通報。
📌Q8：孕婦或哺乳婦女可以接種猴痘疫苗嗎？
A8：猴痘疫苗為活性減毒非複製型疫苗，懷孕與哺乳並非接種禁忌症。但由於在上述族群使用經驗有限，懷孕婦女感染猴痘，有較高風險發生重症。若懷孕與哺乳婦女因職業或高風險暴露需接種猴痘疫苗時，建議與醫師討論評估後再決定是否接種。
📌Q9：未滿18歲青少年、兒童可以接種猴痘疫苗嗎?
A9：臨床試驗中並無猴痘疫苗用於未滿 18 歲族群之經驗，但美國食品藥物管理局(FDA)已給予未滿 18 歲族群猴痘疫苗之緊急使用許可(Emergency Use Authorization, EUA)，兒童若感染猴痘，有較高風險發生重症，因此該年齡層對象若因高風險暴露需接種猴痘疫苗時，建議民眾與醫師討論評估後再決定是否接種。
📌Q10：感染過猴痘的人是否還要接種疫苗？
A10：目前不建議在此波疫情中曾確診猴痘的個案接種猴痘疫苗。感染痊癒後，身體將會產生免疫力，減少再次感染猴痘的機會。
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