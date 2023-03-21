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唐從聖割愛BLACKPINK票給親戚　不捨心情如「器官捐贈」

▲唐從聖割愛BLACKPINK票給親戚。（圖／記者侯家瑜攝）
▲唐從聖割愛BLACKPINK票給親戚。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

韓團BLACKPINK日前快閃高雄，結束2場「BORN PINK」世界巡迴演唱會後，隔日就搭機離台，雖然已釋出9萬多張票，仍是一票難求，出現不少黃牛票之外，也有人是到了現場，才發現自己買到假票。藝人唐從聖今（21）日擔任陽信電商市集開幕一日店長時，也跟上BLACKPINK熱潮，分享決定把2張門票割愛給親戚的原因。

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▲BLACKPINK高雄演唱會官方照。（圖／YG Entertainment）
▲BLACKPINK高雄演唱會圓滿落幕。（圖／YG Entertainment）
▲唐從聖今擔任陽信電商市集開幕一日店長。（圖／記者侯家瑜攝）
▲唐從聖（右）今擔任陽信電商市集開幕一日店長，左為媽媽。（圖／記者侯家瑜攝）
唐從聖表示家中10歲和13歲的女兒，都吵著要看BLACKPINK的演唱會，「其實我有買到2張票8800元的票，但我不敢讓她們知道，因為高雄訂不到飯店，況且我只買到2張，給妹妹去姊姊會翻臉，給姐姐去妹妹會生氣，2個孩子自己去我也不放心。」為了家庭和諧，唐從聖後來把那2張票「割愛」給了表妹，「那感覺像『器官捐贈』，女兒還在家嗷嗷待哺，我卻把那個菜餵給別人，所以我都不敢跟女兒講。」坦言至今女兒們都還被蒙在鼓裡。

夏語心近日在臉書上分享，日前與已播畢的節目《全民最大黨》班底們聚餐，包括郭子乾 、白雲、陳大天和唐從聖都在其中，而唐從聖稍早受訪時，也表示節目應該不會再有全新一季，「現在的網路節目做得很成熟，政客們現在也都獨自經營形象，不會輸我們模仿的人物。」強調這是好的現象，畢竟這一切都已成為過去，「我們那時每天做，現在沒有人能每天都做同一節目，模仿的人物、設計的笑話，量實在很大，成本其實也很傷。」

▲夏語心與《全民最大黨》班底們聚餐。（圖／夏語心臉書）
▲夏語心（中）與《全民最大黨》班底們聚餐。（圖／夏語心臉書）
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