唐從聖割愛BLACKPINK票給親戚 不捨心情如「器官捐贈」
韓團BLACKPINK日前快閃高雄，結束2場「BORN PINK」世界巡迴演唱會後，隔日就搭機離台，雖然已釋出9萬多張票，仍是一票難求，出現不少黃牛票之外，也有人是到了現場，才發現自己買到假票。藝人唐從聖今（21）日擔任陽信電商市集開幕一日店長時，也跟上BLACKPINK熱潮，分享決定把2張門票割愛給親戚的原因。
記者侯家瑜/台北報導
唐從聖表示家中10歲和13歲的女兒，都吵著要看BLACKPINK的演唱會，「其實我有買到2張票8800元的票，但我不敢讓她們知道，因為高雄訂不到飯店，況且我只買到2張，給妹妹去姊姊會翻臉，給姐姐去妹妹會生氣，2個孩子自己去我也不放心。」為了家庭和諧，唐從聖後來把那2張票「割愛」給了表妹，「那感覺像『器官捐贈』，女兒還在家嗷嗷待哺，我卻把那個菜餵給別人，所以我都不敢跟女兒講。」坦言至今女兒們都還被蒙在鼓裡。
夏語心近日在臉書上分享，日前與已播畢的節目《全民最大黨》班底們聚餐，包括郭子乾 、白雲、陳大天和唐從聖都在其中，而唐從聖稍早受訪時，也表示節目應該不會再有全新一季，「現在的網路節目做得很成熟，政客們現在也都獨自經營形象，不會輸我們模仿的人物。」強調這是好的現象，畢竟這一切都已成為過去，「我們那時每天做，現在沒有人能每天都做同一節目，模仿的人物、設計的笑話，量實在很大，成本其實也很傷。」