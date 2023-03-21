監委要查台電虧損　國民黨團喊話：揪出背後的那隻手

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林思銘指出，電價調漲跟CPI物價指數息息相關，特別是「食物類」，我們看到 主計總處統計出來2016到2022年，食物類的漲幅和電價漲幅幾乎一致，民進黨執政7年來，民眾已經苦不堪言，承受到非常大的通膨壓力。
林思銘認為，民進黨2025非核家園的政策根本就是錯誤的，連美國媒體 Huffpost《哈芬登郵報》也認為台灣廢核太冒進，缺乏戰略思維，而台灣民眾卻要承受錯誤政策帶來的苦果。現在各國都重新調整能源政策，將核能納入綠能，蔡政府卻反其道而行。
林思銘質疑，台灣未來要如何因應缺電危機？蔡政府迄今還語焉不詳，也提不出具體可行的政策。用燃氣、燃煤發電佔比達80%，已然違背2050年淨零減碳的目標；而再生能源的發展也破壞台灣的美麗山林海域，以及能源蟑螂橫行，急就章的結果，根本無法填補核能發電除役的缺口。
林思銘呼籲監察院，既然要調查台電虧損，務必調查水落石出，給國人一個交代，台電的巨幅虧損到底是政府的錯誤能源政策所造成，用愛、用煤、用天然氣、用風力、火力、太陽能所造成?還是因為不用核能發電，成本增加所造成？請立案監委務必調查清楚，背後那隻黑手，給人民完整個交代！
國民黨立委李德維指出，監察院要查台電，不只有虧損的問題，也要查查「光電毀我家園」的問題，中南部許多農地，被移作光電之用，深深影響當地農業發展，糧食安全完全不敵光電板的利益，官商勾結的背後，大賺黑心錢。錯誤的能源政策，導致影響台電成本、電價，和地方農業發展與生存，難道這些問題，監委不該好好查一查嗎？
李德維痛批，蔡總統錯誤的能源政策，導致一連串能源供應的問題，在2018年公投通過「以核養綠」，但民進黨政府卻告訴人民，2025非核家園政策不變。原本可以透過公投緩解廢核後能源吃緊的問題，民進黨政府一意孤行，擁抱非核家園神主牌，導致發生台灣各地無預警跳電。
李德維指出，既然監察院將對台電展開調查，就必須層政策面開始查起，是什麼樣的能源政策，影響到民生、工業用電穩定問題、電價上漲的問題、光電利益的問題，以及農業發展、糧食安全等等面向。台電這二年累積虧損就超過5千億，監察院必須徹底調查，揪出背後那隻黑手，否則根本無法根本解決台電虧損的問題，只是虛晃一招、打假球而已。
國民黨立委王鴻薇表示，監察院終於決定要立案調查台電巨大虧損原因，但其實，監察院該去問問蔡總統，如果不是蔡總統執意2025非核家園政策，造成核電廠相繼除役之後，包括大潭電廠8號機組，無法及時併聯發電運轉，以及台南光電利益的88槍槍擊案、議長賄選案等等，都和再生能源有重大關係。
王鴻薇也呼籲監察院必須查清楚，行政院以強化電網韌性，又將在10年內花費5,645億元，保證不會再無預警大停電。但真的是如此嗎？昨天晚上在台北士林、社子地區無預警大停電，造成3萬戶無電可用，台電的理由是高壓線路跳脫。同一天，桃園地區也發生3萬戶大停電，台電的理由是變電所故障；3月8日桃園地區也曾發生過5千戶停電事件。
王鴻薇質疑，行政院說要強化電網韌性，但短短幾天內陸續發生大停電，請問韌性在哪裡？堅韌在哪裡？行政院長陳建仁是不是該出來國人說清楚？王鴻薇認為，我國電網極為脆弱。
王鴻薇提醒監察院，蔡總統在2016年承諾過，台灣10年內不會大漲電價，也不會發生大缺電，現在，就在4月1日將調漲電價11%，難道是現在的蔡總統打臉2016年的蔡總統嗎？難道監察院不該查蔡總統嗎？不漲電價跳票、不缺電也跳票。王也呼籲監察院，既然要查台電虧損問題，就不要打假球，把真正的「元兇」找出來。