中市罰單郵資追加1000萬　市民荷包將失血

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊大鋐指出，警察局追加交通警察業務通訊費1000萬元辦理違規案件郵資，這項預算112年原本就編了3713萬，追加比率達27%。警局如辦理罰單的郵資費增加，罰款歲入也應該也要增加，但是警察局卻只追加郵資，沒有增加罰單收入。況且之前立法院已限縮民眾檢舉違規案件，警局的罰單業務應相對縮減，為何還要增加郵資費？他質疑預算編列不正常且涉有浮編。
有市民則認為，全民普發6000元紅包，各行各業都想方設法要賺這筆意外之財，没想到中市警局也想搶進這片紅海市場，而且手法更高明，今年才過三個月，就向議會提出追加1000萬元的罰單郵資，讓基層員警放心大開罰單，打算在景氣普遍看淡的2023年，為台中市財政賺進大筆罰單收入。
陳姓民眾說，市警局在112年的本預算就已編列3713萬元的交通警察業務通訊費，現在又要追加1000萬元，預算增幅將近三成，今年的交通罰單郵資總計就接近5000萬元，試問台中市是要開多少交通罰單才需要用掉這麼多郵資費？這還不包括現場向違規民眾開立的罰單。
孫姓民眾更認為，雖然中央已經修法限縮民眾檢舉交通違規項目，但事實上，還是有很多用路人都收到民眾檢舉而開出的罰單，畢竟基層警察現場對民眾開罰單，難免會遭到民眾情緒反彈，與其受氣，不如躲在辦公室裡面，開立檢舉違規案件和科技執法的罰單，罰單郵資很可能就是因此而暴增。