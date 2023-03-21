新北市愛心悠遊卡擴大 侯友宜宣布7月底搭捷運可扣抵
新北市長侯友宜今（21）日出席文傑建設、川方企業捐贈復康巴士記者會，除了感謝企業在事業有成後不忘回饋社會外，也宣布從今年7月底將擴大身心障礙者的愛心悠遊卡使用範圍，除了既有的搭乘北北基公車外，更擴大至可扣抵搭乘雙北捷運，以鼓勵身心障礙者社會參與，持續打造新北市無障礙及友善高齡的生活環境。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，復康巴士市長輩及身心障礙者最需要的運輸工具，在新北市好日子大平台登高一呼下，從自己上任到現在，社會各界近些年來共捐贈了646輛復康巴士，數量居全國之冠；另外還有低地板公車、無障礙計程車等無障礙交通服務，持續打造無障礙及友善高齡的生活環境。
侯友宜進步一步說到，新北市的身心障礙朋友約有17萬多人，需要更多的資源去照顧，除了提供復康巴士供身心障礙者乘坐外，為了提供更多不同種類的運輸服務，讓身心障礙者可以得到全方位的服務，其中在身心障礙者的每人每月480點愛心悠遊卡，將從7月底開始，除既有北北基公車外，擴大至搭乘雙北捷運，所需經費約增加8千萬元，但對身心障礙者可以幫助更多。
今天也搭乘捷運到現場的中華關愛身障者協會理事長陳青琪在致詞時說到，感謝市府及捐贈企業的愛心，表示對於身障者最大的問題是行動，能走出去才能減輕就醫、就學、就業的負擔，減輕家庭裡的負擔，感謝新北市好日子大平台的計畫，在萬物齊漲的當下，還能加碼讓愛心悠遊卡可以搭乘捷運，讓身心障礙者可以省點荷包跟交通費，增加福利，讓身障朋友外出更方便。