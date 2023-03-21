蔡英文出訪過境美國 美官員：標準做法！中國別藉此生事
總統府今（21）日下午召開記者會，宣布總統蔡英文將在下週三出訪中美洲友邦，啟程當天抵達美國紐約過境，再依序前往瓜地馬拉及貝里斯2友邦進行交流訪問，返程時則於美國洛杉磯過境。外傳蔡英文將過趁過境美國期間與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，但並未獲得證實。美國官員表示，蔡英文這次出訪過境美國是「標準做法」，警告中國別藉此生事，採取侵略性行動。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，一位未具名美方高層官員表示，蔡英文這次出訪過境美國是「標準做法」，符合美國的一貫政策，這位官員指出，台灣歷任總統都曾過境美國，蔡英文擔任總統以來也已經過境美國6次，只是因為受到新冠肺炎影響，自2019年後就沒有出訪過境美國的機會。
這位官員強調，「北京沒有理由把這次符合往例的過境變成別的東西，這不應該被用來當作在台海進行任何侵略性活動的藉口」。
這位官員也透露，華盛頓已就蔡英文出訪過境一事與北京溝通，說明這符合往例，「從我們的角度來看，沒有什麼新鮮的」。這位官員並表示，美國總統拜登希望盡快與中國國家主席習近平通話，國務卿布林肯也希望重新安排被推遲的北京之行，「我們敦促中國保持溝通管道的暢通」。
對於蔡英文總統出訪過境美國，外交部次長俞大㵢說，總統出訪在美國過境已行之有年，對於總統過境行程的詳細內容，會等確認後再跟外界報告說明。
而對於此次出訪，外交部表示，蔡英文總統期許能達成「民主深化」、「共榮發展」的兩大目標，深化民主夥伴交流合作，共同維護國際和平穩定，也持續推動互惠共榮的合作計畫，共同拚福利、拚建設、拚經濟。