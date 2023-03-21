電價調漲影響醫院營運 陳建仁：節電比漲電價更有效果
經濟部日前召開2023年第1次電價費率審議會，審議上半年（4月至9月）的電價費率，會中決議平均電價調漲11%，但考量民生用電，住宅用電700度以下、小商店1,500度以下、農漁及學校用電不調漲，2022年下半年用電衰退產業調幅減半。行政院長陳建仁今（21）日表示，電價調漲對醫療產業影響不大，並會輔導業者節電，節電比漲電價更有效果。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日繼續赴立院施政報告並備詢，國民黨立委張育美質詢時表示，醫療產業受限於健保總額，無法像其他產業垂直性成長，能不能請經濟部不調整醫療產業的電價？陳建仁表示，診所用電不高，經評估過對診所影響不大；醫院部分也請衛福部評估地區醫院與醫學中心用電占營運的百分比，電價調漲對醫療產業影響不是很顯著。
經濟部長王美花表示，積極與衛福部協助大型醫療機構節電，經濟部並有服務業節電補助，會積極跟衛福部與相關機構接洽，希望接受輔導與補助，節電效果會很有幫助。
張育美指出，根據經濟部方案，111年(2022年)下半年用電衰退電價就減半，但是去年上半年因為諾富特飯店群聚事件，疫情警戒提升，疫情指揮中心下令醫院限縮醫療服務，但下半年需求恢復，且大規模承接確診輕症照顧，用電量大幅上升，呼籲政府關注醫療院所用電實際需求，電價儘量不要調漲。
王美花回應表示，經濟部有窗口跟衛福部對接，請衛福部輔導大型醫療機構優先節電，現在也有方案提供相關補助，希望醫院來申請。陳建仁補充表示，「其實節電效果比漲電價更有效果。」