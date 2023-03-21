兆豐金必要時將動用保留盈餘　總座：股利不致有太大變動

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至於產險子公司，雖然國內簽單保費收入較前年同期成長12%，受到防疫保單的衝擊，財務狀況不佳，但隨著整體疫情接近尾聲，去年下半年陸續增提準備金及辦理兩次現金增資共80億元後，目前整體狀況趨穩。
在防疫保單理賠部分，兆豐產險董事長梁正德補充說明，目前防疫保單理賠金額已達213.68億，由於有安排再保險，自留給付賠款金額106.99億元，而且隨著產險公會宣布輕症不在理賠，產險理賠負擔也可望減緩，只是在保單再保攤賠這部分，他說，已多次請再保公司支付，未來會依照再保攤賠情況，來準備自留賠款準備金。
胡光華則表示，事實上，兆豐集團各子公司今年業績表現大幅回穩，今年前2月兆豐金稅後淨利達77.8億元，相較去年同期大幅成長1.2倍。不過，展望2023年，由於美中貿易、科技大戰及軍事抗衡、俄烏戰爭尚未結束，地緣政治風險加劇、各國央行以升息抑制通膨所帶來的不利效應，預期全球經濟景氣下滑等挑戰，再再考驗著企業營運的能力。
因此，兆豐金在業務推展上，胡光華說，除了持續加強國內外分行合作，快速掌握供應鏈等商情，以跨境平台串聯全球資源、服務及金流，為全球台商及其協力廠提供完善的一站式服務，並追求在資產品質與風險性資產報酬率之間取得平衡，業務發展策略也將著重於調結構、拉利差、增手收、擴行銷、顧品質及強數位。
對於投資人最關心的股利政策，胡光華說，雖然兆豐金去年獲利可以用來發放股利的金額較往年減少，但歷年累計下來的保留盈餘金額仍相當大，必要時可以動用這些金額來發放股利，維持股政策的穩定性。
即便今年的股利政策目前還在研議中，但胡光華也強調，基於照顧廣大投資人權益及大股東財政部，參酌立法院財委會的決議，並綜合考量整體財務結構的前提下來訂定，「與過去相比，應該不至於有太大變動」。至於兆豐金是否會再辦理現金增資案？他表示，會進一步評估各子公司資本結構、資金需求及業務發展，再適時規劃現金增資相關事宜。