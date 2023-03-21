BLACKPINK急返韓全因「他」！Jennie同場緋聞男友不避嫌

韓國人氣女團BLACKPINK於18、19日在高雄世運主場館舉辦「BORN PINK」世界巡迴演唱會，在全台掀起一股「BP旋風」，4人在台灣多留一晚後，於20日一早回國，而成員Rosé和Jennie一到韓國，竟立刻轉變為粉絲衝去追星，觀賞英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）的演唱會，兩人還不顧形象隨著音樂熱舞，讓粉絲全笑翻。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲BLACKPINK成員Rosé和Jennie一到韓國，竟立刻轉變為粉絲衝去追星，觀賞英國歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）的演唱會。（圖／翻攝自IG＠roses_are_rosie）BLACKPINK上週末18、19日在高雄開唱，19日晚間原本4人要搭乘專機返韓，但卻因南韓機場起濃霧，在台灣多待了一個晚上，直到20日一早才回國，而她們一到韓國，Rosé和Jennie竟立刻轉換身份，變身成粉絲參加哈利史泰爾斯的演唱會。 ▲Rosé曬出在後台和哈利史泰爾斯的合照，表示「Thank you for coming to Korea（謝謝你來韓國）」。（圖／翻攝自IG＠roses_are_rosie）Rosé回國後在IG貼出限時動態，只見她和Jennie和其他觀眾一起擠在舞台下方的座位區，並隨著音樂熱舞，兩人化身小迷妹的模樣十分可愛，而Rosé也曬出在後台和哈利史泰爾斯的合照，表示「Thank you for coming to Korea（謝謝你來韓國）」。事實上，這場演唱會除了Rosé和Jennie之外，還有許多韓流明星參加，包含BTS防彈少年團成員V、RM、柾國和SUGA，值得一提的是，V現在正和Jennie傳緋聞，兩人意外同框畫面也引起一陣熱議。 ▲V現在正和Jennie傳緋聞，兩人意外同框畫面引起一陣熱議。 （圖／翻攝自推特）BLACKPINK搖滾區看不到！五月天同場地沒人罵 3關鍵曝光BLACKPINK Jennie被擠下！新一代「人間香奈兒」18歲奪冠BLACKPINK來台4／Lisa超強富三代家世驚人 她是皇族後裔BLACKPINK將來台灣！YG派高級專機接送 每小時狂燒48萬