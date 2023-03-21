六都最高！桃園推3大電動機車補助　最高3萬9,800元

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環保局長陳世偉表示，隨著經濟發展及人口成長，桃園市機車數量以每年新增2至3萬輛的速度成長，目前本市機車總數達132萬輛，據分析龐大車輛數為影響本市空氣品質負荷之一。為鼓勵市民淘汰高污染潛勢車輛，「桃汰郎」專案提供二行程機車汰換最高補助18,000元，另擴大將車齡10年以上五期機車納入換購補助對象，推估受惠人口自24萬提升至53萬，盼逐步翻轉機車結構，減少高污染潛勢機車比率。
陳世偉說明，「青年輕E購」及「婦幼E騎go」專案提供原車價（不含零配件）95折加碼優惠，鼓勵青年及育有0-6歲嬰幼兒家庭選購電動機車。3大專案實施以來，統計至3月10日，電動機車補助申請案件量提升41%，其中申請「青年輕E購」及「婦幼E騎go」專案補助佔53%，顯示友善青年及友善育有嬰幼兒家庭之政策相當有感，青年及嬰幼兒家長熱烈響應選購電動機車。
陳世偉指出，目前桃園市電動機車設籍數約8.9萬輛，透過各項補助計畫及宣導行銷，希望持續減少老舊機車數量，並於112年達到電動機車設籍10萬輛目標，預計減少碳排放量10,350公噸，落實減碳工作。
今年補助方案補助期限自112年1月1日起至112年12月31日止，最晚申請期限至113年1月10日止，市民可透過線上申請系統提出，請把握今年增加補助金額的機會，儘快完成提出申請！洽詢專線電話03-335-9117，線上申請系統網址：https://tydeposs.cc/