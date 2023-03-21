船禍！現代東京號貨櫃輪碰撞高雄港號碼頭

塞浦路斯籍現代東京號貨櫃輪於20日，擬靠泊高雄港77號碼頭時，因未及時減速，致碰撞高雄港77號碼頭第12號繫船柱，致該碼頭繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處龜裂，幸無人傷亡，肇事原因正由交通部航港局南部航務中心及高雄港務分公司調查處理中。
記者黃守作／高雄報導
高雄港務分公司總經理王錦榮表示，塞浦路斯籍現代東京號(HYUNDAI TOKYO)貨櫃輪，是於20日上午09時，擬靠泊77號碼頭時，因未及時減速，致碰撞該碼頭第12號繫船柱，致該碼頭繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處龜裂。
王錦榮說，事故發生後，該分公司立即邀集各相關單位，針對該碼頭損傷設施，進行會勘，計有繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂損，後續將安排進行碼頭水下檢查，如有結構受損，將一併依規向船方要求賠償。
王錦榮指出，高雄港務分公司已要求碼頭承租業者韓新公司，不得在77號碼頭第11號到第13號繫船柱間作業，人車須保持現場淨空，並隨時留意現場狀況，以免二次事故發生，並要求輪船方簽具損壞賠償責任切結書，將檢查水下結構，以釐清繫船柱範圍間碼頭法線有無偏移。
王錦榮並指出，塞浦路斯籍現代東京號貨櫃輪碰撞高雄港77號碼頭後，該事故船舶因管制出港，目前已移泊至118號碼頭，至於事件發生原因，將由航港局南航中心進行海事調查，該分公司已責成肇事船方簽具損壞賠償責任切結書，如該輪因船期因素急欲出港，本分公司將另要求船方提交相關擔保金，作為受損設施修復之擔保。