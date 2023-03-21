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大學繁星推薦放榜 臺中嶺東高中64人摘星大放異彩

▲大學繁星推薦放榜，臺中嶺東高中64人摘星，總錄取率逾75%成績亮眼。（圖／嶺東高中提供）
▲大學繁星推薦放榜，臺中嶺東高中64人摘星，總錄取率逾75%成績亮眼。（圖／嶺東高中提供）

記者金武鳯/台中報導

大學繁星推薦入學今天放榜，臺中市私立嶺東中學64人上榜，表現亮眼。其中有多人錄取臺灣大學、清華大學、成功大學、政治大學等名校，約有5成錄取國立大學及醫學大學，總錄取率則高達75%，交出了漂亮的成績單，全校師生同賀。

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嶺東高中周錦貞校長表示，今年錄取的學生中，有多位是本校國中部直升學生，六年一貫在嶺東就讀，奠定扎實學習過程。從今年繁星榜單的好成績，證明本校秉持品德與學業並進辦學理念，配合教師積極投入的教學態度，與時俱進增設教學設備，在在提供學生最適合的學習環境，以及有效提升學術實作能力，已獲得家長與各界肯定！

今年錄取國立臺灣大學藥學系的張峻豪表示，因為家住學校附近，上學很方便，國中時期在學校就讀時，就很適應老師們的教學，老師們教學熱忱，對學生有耐心與愛心，因此，父母親很希望他能直升高中部，再全力衝刺繁星，果然達成自己夢想，非常開心！

錄取國立清華大學工程與系統科學系的卓逸翔，也是國中部直升學生，父親卓為智是嶺東科大行銷與流通管理系教授。卓教授支持孩子六年一貫在嶺東就讀，也感謝校方為了孩子升學目標給予強力支援，方能贏得亮眼成績。

錄取國立成功大學的張詠翔也說，感謝導師高中三年來的陪伴與指導，任課老師每一位都是教學認真，有他們的教導才有今天的成績。黃詰嵎錄取中山醫學大學，父親亦任職嶺東科大創意產品設計系。黃父說，當初堅信嶺東中學辦學績效，父女每日一起上班與上學，不僅培養了親子情感，更能掌握孩子的學習狀況，如今，孩子錄取理想志願，很感謝學校的栽培。

有位名學生錄取國立大學的班級導師徐旻罄表示，學校對學生的照顧與支持很重要，考前校長還親自到班上為孩子加油打氣，可說給予衝刺學測學生最大鼓勵。最重要的是，多位表現優異的學生全來自國中部，見證本校扎實的六年一貫教育根基，才能有今日豐碩成果。


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