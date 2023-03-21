郭書瑤看BLACKPINK被擋！親自現身無奈吐3字
郭書瑤（瑤瑤）今（21）日出席名床品牌活動，日前她去高雄觀賞BLACKPINK演唱會，沒想到前方觀眾站起，擋到她視線，勸阻對方反而遭該粉絲回嗆，引起各方關注，今天受訪時談到此事，她認為演唱會已過不願多談，僅表示：「就這樣。」
記者吳雨婕/桃園報導
瑤瑤日前參與BLACKPINK演唱會，前方觀眾站整場擋到她視線，她出言勸阻還遭對方以2字經回敬，讓她頗微無奈，因此在IG發文，針對此事，她似乎不想模糊今天活動的焦點，回應：「我都在IG講過了，演唱會也過了，就這樣。」語氣充滿無奈，表示當天現場情況就跟自己上傳IG的影片一樣，就不再多說。瑤瑤還提到，一直都很喜歡BLACKPINK的表演，「我不算是粉絲，但我崇拜她們。」
被問到選床跟選男友的標準，哪一個比較嚴格，瑤瑤笑說：「這個問題有點微妙，選男友的標準，我希望他是該軟的時候軟，該硬的時候硬；選床的話喜歡偏硬的。」接著她透露因為小時候打工受過傷導致腰椎不太好，又加上出道後長期穿高跟鞋，所以會比較注意床的品質，同時呼籲：「希望大家可以有好的睡眠品質，注重生活作息。」
瑤瑤不諱言的說，未來如果結婚，希望能有自己的房間，想一起睡的時候還是可以一起睡，這樣反而不用刻意遷就對方的睡眠習慣，距離上一段戀情已經相隔4年，瑤瑤談到感情近況，直言已經單身4年了，也沒有遇到喜歡的對象，更沒有追求者。