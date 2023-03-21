NBA／勇士客場崩盤因三分防守糟　但數據卻顯示弔詭結果

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灣區在大通中心作戰時，進攻端的表現和在客場進行比賽的差距不算很大，根據Cleaning the Glass提供的數據，他們主場每百回合得分比客場多3.8分，而聯盟球隊的平均主客場得分差為3.2分。
不過勇士隊在來到客場後的防守下滑很多，每百回合要被多得12.5分。具體來說，他們主場為108.1分，客場則是120.6分。而Kram點出，會造成成這種現象的原因在於：勇士隊的對手在大通中心的三分球命中率比在其他球場要低「8%」。
在本季，在主客場對手三分球命中率差值第2大的是灰熊的「-4.3%」，沒有任何一支球隊在5%以上。Kram進一步表示，奇怪的點就在於，並沒有其他數據展現出勇士為何在客場的外線防守會崩盤。
「勇士對手在主客場的投球質量是差不多——無論是考量出手位置，還是防守距離。根據Second Spectrum的投籃質量模型估計，勇士對手在主場的三分球命中率，應該和客場只會差0.3%，比實際顯示出來的小得多。」Kram說，與勇士交手的球隊，無論是否在大通中心，基本上都是在差不多的位置出手，出手時間和空檔機會也基本相同。
比如，勇士對手的底角三分率在大通中心為23.9%，在客場為25.2%；接球投籃比例為71.8：71.0%；出手距離為25.4：25.4英呎；平均防守距離為6.4：6.6英呎；受干擾率為89.7：88.4%，這些數字都看不出來顯著的差別。
根據數字顯示，在參考上述出手質量的因素後，勇士在主客場防守對手的三分球預期命中率分別是35.4%(主)和35.7%(客)，但實際上卻是32.4%(主)、40.7%(客)。也就是主場呈現的比預期好，但客場也比預期更糟，所以才會出現這種戰績上的差異。
除此之外，Kram也分析了傷兵因素和球員積極度的心理因素，雖然可能有影響，但都無法解釋為什麼這只體現在三分球命中率一項上。
「我的問題範圍僅侷限於對手的三分球方面，但它仍十分重要，因為這在現代NBA中攸關成敗。我已經搜尋了數據和比賽影片，但仍然無法找出任何令人信服的理由來說明為什麼勇士在客場防守如此糟糕？除非他們正在經歷史上最奇特的壞運氣。」
雖然在統計學之中，只要數據夠大，應該就能排除偶然。勇士這一季已經打了73場，只將此歸因於運氣，似乎不太合適。但說不定神奇的量子漲落，真的就是在這時發揮了效力，給了衛冕軍一手爛牌，誰知道呢？