城南有意思兒童節連假登場！看表演、逛市集感受春日美好

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文總副會長鄭麗君提到，「城南有意思」生活節今年邁入第6年，成為兒童節連假親子最有意思的活動，自己是土生土長台北人，學涯、職涯第一份工作都在城南，現在也會到台北植物園散步，看到美麗莿桐花開得很漂亮，史博館也將在今年底重新開館。
鄭麗君認為，城市的面貌由時代所形塑，每個人都在用生命故事，重新定義這座城市，「城南有意思」透過串聯、共創，訴說在地故事，同時也在重新定義台北這座城市，是一個共創的文化行動，今年串聯各部會，包括教育部、農委會、文化部、司法院，還有遠道而來的嘉義縣政府，帶來豐富活動給民眾。
李厚慶指出，「城南有意思」6週年有「4個第一」，第一次邀請嘉義縣政府率8個地方創生團隊，舉辦「嘉義縣地方創生－山海嘉義」成果展，呼應「城南有意思」串聯社區的精神；第一次與人本教育基金會合作，把文總後巷變成孩子寓教於樂的遊戲場；第一次打開文總地下室，讓民眾一覽藏身文總的神祕地下空間；最後，由經典台語兒歌重新編曲的台語親子音樂劇《春天佇佗位》，將在「城南有意思」第一次演出，盼這場精彩的地方盛事，帶給大家一個愉快的兒童節連假。
《春天佇佗位》詞曲作者黃靜雅說，《春天佇佗位》是一首17年前創作的兒歌，這些年來，從兒歌變成繪本，如今又變成音樂劇，就像是一場夢，「我作夢、製作人築夢、演員圓夢」，感謝文總的邀請，才有機會把這首歌變成音樂劇，歡迎大家在4月1日、2日來南海劇場看劇。
除了音樂劇，今年「城南有意思」還包括「城南散散步」兒童闖關活動、成人導覽路線，以及於文總後巷舉辦的「城南童樂會」、北師實驗藝廊的「城南大推理」、牯嶺街小劇場的「司法沉浸式劇場」等活動，還有在牯嶺街舉辦的春日晒書市集，在南海路、南海學園辦的春日好好市集等。活動訊息可至文總官網查詢與報名。
另外，文總將於3月22日至4月23日在一樓空間舉辦「城南任意門」展覽，共有3大展區，「地圖大風吹」將台北植物園、南海書院、歷史博物館等城南地標，做成絨毛娃娃，讓小朋友認識地標、重組地圖；「城南未來式」讓小朋友動手彩繪，轉換為動畫；「原創童書好滋味」則精選台灣原創故事繪本，如《媽媽，買綠豆！》、《阿嬤家》，邀小朋友品嘗在地文化。