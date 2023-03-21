【失能照護】別讓權益睡著了！　身心障礙福利與補助申請一次看

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【經濟補助】一、身障生活補助
1.低收入戶
極重度、重度、中度障礙：每人每月8,836元補助款
輕度障礙：每人每月5,065元補助款
2.中低收入戶
極重度、重度、中度障礙：每人每月5,065元補助款
輕度障礙：每人每月3,772元補助款
3.符合申請資格且非屬低收或中低入戶
極重度、重度、中度障礙：每人每月5,065元補助款
輕度障礙：每人每月3,772元補助款
二、身障照顧者津貼
自申請日次月起，核給照顧者每月3,000元。
三、所得稅額減免
無論身心障礙者是申報所得稅的本人、配偶或是受扶養親屬，都可以減除身心障礙特別扣除額。(110年度每人為200,000元。)
四、教育補助
1.領有身心障礙手冊之學生或身心障礙人士子女，就讀國內公立或已立案之私立高級中等以上學校，並具有學籍者，予以就學費用減免。
2.就讀公立或已立案之私立大專院校具有學籍之特殊教育學生，可依規定申請獎助金。
3.因學齡重度障礙者而未就讀於國民中小學、特殊教育學校或政府委託社會福
利機構附設特殊教育班者，提供教育代金補助。核發就讀社會福利機構者每個月6,000元、在家自行教育者每個月3,500元。
五、社會保險補助
1.國民年金保險費自付額：
A.極重度、重度障礙者全額補助。
B.中度障礙者補助70%。
C.輕度障礙者補助55%。
2.公保、勞保、農保、軍保、健保等保險費自付額
A.極重度、重度障礙者全額補助。
B.中度障礙者補助50%。
C.輕度障礙者補助25%。
【輔具相關補助】一、輔具補助
每兩年補助4項輔具。補助額度：
1.低收戶：全額補助
2.中低戶：補助75%
3.一般戶：補助50%
申請輔具補助流程點這裡
二、生活輔具補助
依經濟狀況及障礙類別，提供320萬元之生活或復健輔助器具。上述復健輔助器具，須經身心障礙鑑定醫療機構診斷並出具證明，確實有裝配復健輔助器具之需要。
三、生活輔具用電優惠
針對使用必要維生器材或必要生活輔具者提供電費優惠，如使用三馬達電動床、氧氣製造機、電動輪椅等。
【交通補助】一、交通福利
1.復康巴士：
一般計程車收費1/3（公辦民營，各縣市規定各有不同）
2.無障礙計程車：
一般計程車費用（台北市、桃園市、台中市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等6縣市，持有愛心卡或博愛卡，補助18~72元車資）
3.大眾交通工具：
公車、客運、火車、捷運、高鐵、國內飛機費5折。各縣市另有不同的加碼補助。
二、停車位補貼
1.停車位補助1年，每月最高補助1,000元。（保證金、公共管理賣等相關費用不予補助）
2.低收入戶：補助實際每月租金50%
3.中低收入：補助實際每月租金40%
4.領有身心障礙者生活補助費者：補助實際每月租金25%
三、牌照稅減免
汽、機車車輛免徵金額以2,400cc車輛稅額為限，免稅金額為11,230元，超過部分自補差額。
四、購買停車位貸款利息補貼
1.低收入戶：補貼利息差額100%
2.中低收入戶：補貼利息差額80%
3.領有身心障礙者生活補助費者：補貼利息差額50%
【1957福利專線】各項福利政策可洽詢縣市政府社會局「身心障礙福利科」，可於每日早上8點至晚上10點撥打福利專線「1957」。更多福利措施可詳見衛福部社家署《身心障礙福利服務資訊》點這裡
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57105
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