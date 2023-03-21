中市「原來是客」山海學生相聚　金門中正國小參與

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王立任表示，每年三月的「原來是客」是山線、海線孩子們最期待的時刻，也是校際交流的一大盛事，讓孩子們放下書本走出教室，實際相處、面對面交流，探索彼此族群、區域文化的不同，相互學習、相互交融，開闊更加寬廣的視野，今年已邁入第七年。
今年由台中山線的桐林、德芙蘭、博屋瑪、東勢國小，以及金門的中正國小前往臺中海線的永寧、鹿峰、高美、建國、東明國小進行為期兩天一夜的參訪，活動至今已邁入第七年。今年共有11所學校參與，規模更勝以往，更有首次參與，從金門遠道而來的中正國小，為活動增添更多元的區域文化色彩。
王立任表示，每年三月的原來是客，是山線、海線孩子們最期待的時刻，也是校際交流的一大盛事，讓孩子們放下書本，走出教室，實際相處，實際面對面交流，探索彼此族群、區域文化的不同，相互學習、相互交融，開闊更加寬廣的視野。
遠從金門而來的中正國小，去年就已經受邀，但因疫情關係無法順利成行，今年首次參加，學生們十分興奮。中正國小鼓吹隊多次於臺灣民俗體育競賽蟬聯特優，名聲享譽全國，這次除了參訪海線學校外，也將在港區藝術中心進行鼓吹陣演出。
今上午山線學生先至海線各校進行特色課程參訪，海線學校安排「手做鹹鴨蛋」、「窯燒玻璃DIY」等多樣的課程，讓山線師生們體驗更多來自不同區域的特色活動，麗寶集團旗下的麗寶樂園以及海線規模最大的購物中心三井Outlet 也響應原來是客活動，安排樂園遊覽以及SNOW TOWN雪地體驗。