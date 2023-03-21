中職／Unigirls新成員亮相！高雄鋼鐵人Dora轉戰職棒舞台
迎戰中華職棒2023年新球季，統一 7-ELEVEN 獅主場開幕戰賽程預計將於4月3日至4月9日，分別在台南棒球場及高雄澄清湖棒球場舉行。每年2到3月是球隊春訓期間，而統一獅UniGirls為了迎接新賽季也沒閒著，每週都會安排練舞、排舞等各項練習，包括年度新的主題曲、嗆司曲、選手應援曲等。今（21）日20位UniGirls全員到齊，公布全新表演服裝及形象棚拍，並驗收大家辛勤練習成果， 期待今年球季用最棒舞蹈表演，展現熱情、專業及清新風格，給予棒球迷最不一樣的看台應援及互動。而今年UniGirls新加入2位成員，其中Dora原先是PLG高雄鋼鐵人「鋼鐵女神雅典娜啦啦隊」成員，今年轉戰職棒初試啼聲，並選擇77號作為被好，延續自己過去在鋼鐵人啦啦隊的背號。
記者吳政紘/台北報導
統一獅UniGirls在2009 年成軍，今年邁向第15年。團員再增加藍辰語（Laura）、Dora兩名新成員，總計20位的人數也是中華職棒各隊啦啦隊中排名第二。
藍辰語（Laura）本身也熱愛運動，2022 年推出了首張個人單曲正式出道，曲風甜美慵懶還穿插了一小段Rap 點綴，晉升成嘻哈性感甜心。去年也曾站上台中跨年晚會，也曾擔任 DJ，是一個充滿活力的年輕女孩。藍辰語將選擇背號20號、諧音 「愛你」正式加入 UniGirls 這個大家庭。藍辰語表示，很高興加入這個大家庭，這是全新的嘗試，過往自己是走比較性感風格，踏入以健康清新為主棒球運動，自己也要學習用不同方式和球迷互動，希望展現自己 可愛的一面自我突破。
另一位新成員Dora則是來自南台灣一個熱愛運動、跳舞的女孩，目前Dora是PLG聯盟高雄17直播鋼鐵人隊的「鋼鐵女神雅典娜啦啦隊」成員。她曾在「2022獅吼音樂祭#Up 直播喵喵狂想曲」邀請擔任開球嘉賓。今年Dora首次跨領域成為職棒UniGirls 啦啦隊女孩成員之一，選擇以77號加入UniGirls，主要延續自己在鋼鐵人隊啦啦隊的背號。
Dora指出，去年因為廠商活動邀約，站上台南投手丘擔任開球嘉賓是一個特別的開始。而今年能夠成為 UniGirls 成員，這感覺很特別就像一種巧妙的緣分延續。同時也延續自己喜歡的77號，「全新的領域真的充滿期待和挑戰，希望自己能夠透過練習，跟上學姊們的腳步，把最好的表現呈現給球迷。」