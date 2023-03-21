momo加速點數經濟規模化　圖書折扣快速到貨增加黏著度

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數據科技時代到來，momo每月達1,380萬不重複訪客數，集結站內流量數據擘劃「momo智慧電商地圖」。在會員經營上，優化「CDP客戶圖像標籤系統」，透過大數據持續升級分類範疇，更精確地提供會員最適化的溝通訊息及商品推薦。SCM供應商管理系統」持續升級，並進一步規劃「搜尋關鍵字」廣告行銷渠道，提升搜尋商品的曝光度，。
此外，2023年momo預計物流中心/主倉/衛星倉新增至63座。同時藉由導入AI運算優化「倉儲管理」提升整體倉儲之作業效率。同時透過數據科技強化「TMS運輸管理系統」，有效提升物流路徑規劃、即時路況建議等物流效能，進而精準預估訂單到貨時間。而為了加速轉動綠色循環經濟，今年momo將建立「循環包裝生態圈」。
在會中針對出版業和通路商的折扣糾紛， 圖書在momo業績佔比大約5%，是否有因為折扣而被出版社抵制或是受到其他影響？洪偉釗副總經理向《NOWnews今日新聞》表示，整個出版圖書市場相對辛苦的，折價的費用都是momo自行吸收，且優惠通常都是短時間，藉此把成長率鎮住，替出版業增加助益，同時有更多的書籍加入快速到貨內，可以讓客戶黏著度提升。
至於普發6000能否增加成長動能，富邦媒總經理谷元宏認為，面對後疫情時代，出國的人變多，消費者又開始外出購物，預算也會被稀釋，加上營收已經突破千億規模，未來不大可能還會有3、5成的漲幅，但還是會高於一般零售的增幅。外傳Yahoo台灣有意出售電商，momo也被點名為潛在買家之一，谷元宏則沒有正面回應。