輔大陳若儀出賣算命老師　曝和老公有「宿世情緣」不放棄

momo加速點數經濟規模化　圖書折扣快速到貨增加黏著度

▲momo購物在2023年將加速點數經濟，同時有更多的圖書商品，對於消費者黏著度也能有效提升。(資料照片，圖／官方提供)
▲momo購物在2023年將加速點數經濟，同時有更多的圖書商品，對於消費者黏著度也能有效提升。(資料照片，圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

線上購物龍頭momo購物網在2022年全年營收達1,034.4億，創台灣電商千億營收新里程碑。今(21)日公佈2023年的3大佈局，包含加速「mo幣生態圈」讓點數經濟規模化；規劃「momo智慧電商地圖」，以及打造「momo循環包裝生態圈」。同時針對日前出版商和通路商折扣糾紛上，momo提到，折扣大多是短時間且有消費門檻，而折價的費用由平台自行吸收，此外，有更多的圖書加入快速到貨的服務內也能藉此增加消費者黏著度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不難發現近年momo大力推行點數經濟，從2019年推出的「mo幣」，至今累積服務會員數超過千萬。2023年將加速「mo幣生態圈」走向經濟規模化，可用的範圍除了於momo購物兌抵、momo聯名信用卡累幣、台灣大電信帳單折抵、MyVideo租/購片、MyMusic音樂線上折抵、凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等扣抵服務外，2023年還計畫拓展合作品牌線上線下活動串聯、企業福委採購、禮贈平台合作等多元場景的流通，預計2023年mo幣發行量可達100億規模邁進。

數據科技時代到來，momo每月達1,380萬不重複訪客數，集結站內流量數據擘劃「momo智慧電商地圖」。在會員經營上，優化「CDP客戶圖像標籤系統」，透過大數據持續升級分類範疇，更精確地提供會員最適化的溝通訊息及商品推薦。SCM供應商管理系統」持續升級，並進一步規劃「搜尋關鍵字」廣告行銷渠道，提升搜尋商品的曝光度，。

此外，2023年momo預計物流中心/主倉/衛星倉新增至63座。同時藉由導入AI運算優化「倉儲管理」提升整體倉儲之作業效率。同時透過數據科技強化「TMS運輸管理系統」，有效提升物流路徑規劃、即時路況建議等物流效能，進而精準預估訂單到貨時間。而為了加速轉動綠色循環經濟，今年momo將建立「循環包裝生態圈」。

在會中針對出版業和通路商的折扣糾紛， 圖書在momo業績佔比大約5%，是否有因為折扣而被出版社抵制或是受到其他影響？洪偉釗副總經理向《NOWnews今日新聞》表示，整個出版圖書市場相對辛苦的，折價的費用都是momo自行吸收，且優惠通常都是短時間，藉此把成長率鎮住，替出版業增加助益，同時有更多的書籍加入快速到貨內，可以讓客戶黏著度提升。

至於普發6000能否增加成長動能，富邦媒總經理谷元宏認為，面對後疫情時代，出國的人變多，消費者又開始外出購物，預算也會被稀釋，加上營收已經突破千億規模，未來不大可能還會有3、5成的漲幅，但還是會高於一般零售的增幅。外傳Yahoo台灣有意出售電商，momo也被點名為潛在買家之一，谷元宏則沒有正面回應。

▲momo今公佈2023年佈局，將加速點數經濟規模化，增加消費者黏著度。(圖／記者周淑萍攝)
▲momo今公佈2023年佈局，將加速點數經濟規模化。左起：momo購物 謝友甄副總經理、谷元宏總經理、洪偉釗副總經理。(圖／記者周淑萍攝)

大升級！首款Siri+ChatGPT瀏覽器　MixerBox ChatAI上線

三星新機搶攻中階機市場　入門Galaxy M14 5G售價7千有找

FB帳號登入問題終於修好！MixerBox老用戶感動：都回來了

冷凍庫塞滿可省電？4月電費漲　5招避免冰箱成吃電怪獸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀