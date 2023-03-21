李多慧「雙馬尾隊友」甜美照瘋傳！網狂CUE樂天：簽了吧
韓國啦啦隊女神李多慧，日前正式加盟樂天女孩，即將來到台灣應援，也讓許多粉絲迫不及待能見到女神降臨，相關話題都掀起熱議。近日，就有網友分享，另一位韓國啦啦隊女孩邊嘏燏（변하율），不僅外型同樣甜美可愛，也是李多慧的前隊友，雙馬尾的造型立刻暈爆大家，紛紛敲碗：「樂天拜託了！」
記者詹鎰睿/綜合報導
PTT表特版，日前有網友分享來自韓國的啦啦隊女孩邊嘏燏，可以看到邊嘏燏外型相當甜美，整齊的瀏海與長髮，再配上有如洋娃娃般的臉蛋，笑起來十分療癒，不僅舞蹈實力驚人，場下與球迷的互動也很可愛，特別是雙馬尾的造型，就讓網友們暈船。
據了解，邊嘏燏現年24歲，身高164公分，高中時期就讀舞蹈科系，2019年進入啦啦隊發展，目前是韓國職棒起亞虎啦啦隊成員之一，也是李多慧的前隊友，在台灣也擁有不少的人氣，IG也被好幾名台灣的啦啦隊女孩追蹤。
貼文曝光後，大家紛紛留言，「我超喜歡她的雙馬尾」、「起亞虎除了來台的李多慧之外我最喜歡她」、「這個很可愛像洋娃娃」、「這個真的很正，希望也能來台幾次」，更有人敲碗樂天桃猿領隊浦韋青，「這個也很頂，樂天麻煩一下」、「浦韋青叔叔，我想要這個」、「樂天可以請雙洋將嗎？」
事實上，樂天桃猿領隊浦韋青透露，團隊和李多慧雙方接觸1年多的時間，直到去年10月底，李多慧離開起亞虎後，他就親自飛到韓國接洽，來來回回談了幾次後，過程都很順利，也感覺到李多慧想在台灣發展的想法，便促成這次的合作。