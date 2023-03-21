《速命道》頑童MJ116「兄弟吵架」 瘦子找回20歲的自己
由瘦子E.SO主演的電影《速命道》，今（21）日釋出最新花絮，頑童MJ116首度大銀幕合體，竟然當眾吵起來！3人片中有多場衝突對峙戲，瘦子形容說：「必須找回20出頭那種自以為是、很好勝的心情。」大淵MUTA則笑說：「很多人愛問頑童會不會吵架？告訴你，想看我們吵架就來看這部片。」
記者黃雅琪/綜合報導
以往頑童除音樂合作，只有拍攝MV才有機會同場演出，這次將大銀幕處女秀獻給《速命道》，讓他們興奮又緊張。瘦子對這次演出印象深刻，尤其能和好兄弟一起完成一部電影作品，他形容：「我們3個好像都在扮演自己某一小塊的東西。」而他片中飾演的賽車手「小樂」有許多性格特質是他沒有的，在詮釋過程也琢磨許久，「必須找回20出頭那種自以為是、很好勝的心情。饒舌歌手通常會有一種自傲，我要去把它拉出來、把它放大。」
回想拍攝過程，小春Kenzy坦言：「以前拍MV，他們兩個很認真的時候，我三不五時會想弄他們一下，拍電影就不行了。」因頑童從小就認識，交情深厚彼此太熟悉，前一兩天上戲，角色還有點切換不過來，但大淵表示：「走了幾次以後，我就完全忘記小春跟瘦子這個人了。」歷經數月拍攝，頑童也跟片中所有幕前、幕後的人建立起革命情感，大淵甚至在殺青時感性說：「好不容易建立一段友情，離開這裡後沒辦法一起工作，就會覺得好難過喔。」
電影《速命道》故事講述，在地下賽車界裡新興賽車手「小樂」（瘦子飾），因與哥哥「阿杰」（柯有倫飾）競速的比試中發生意外而自暴自棄，直到他遇上女醫生「慧慧」（Ella陳嘉樺飾），轉念成為了救護車司機，誓言要「用速度救人」。然而，命運並未輕易的放過小樂，在三寶（大淵、林真亦、林志謙飾）的調查下，阿杰意外的真相逐漸浮現。《速命道》將於4月27日全台上映。