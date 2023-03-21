中職／Unigirls成軍15週年！20位猛獅女孩Yuki連任隊長
中華職棒統一7-ELEVEn獅啦啦隊「UniGirls」，2009年成軍迄今邁向第15年了，從最初成員僅有4到6位，到今年陣容擴充至20位「猛獅女孩」，今（21）日首次在媒體前曝光，準備在新球季大展身手！UniGirls曾在2018年推出《Wake Up》、2020年《Can't Touch That》 及 2022 年《Project V》等3首單曲，展現不同曲風和特色，充分呈現UniGirls多元風格和舞蹈唱歌才藝。
記者吳政紘/綜合報導
UniGirls 每年為了給球迷不同的視覺感受呈現，都會推出全新表演制服，今年正好是成軍15年的榮耀里程碑，整體制服顏色改由金色呈現，搭配粉橘色及白色，制服款式設計以連身百摺短裙，上半身肩帶呈現，整體視覺呈現清新健康又具甜心性感風格。今年球季UniGirls首次公開表演將在4月3日至4月9日統一獅主場開幕戰週亮相演出，賽前場外也將規劃UniGirls見面會，和棒球迷相見歡。
成軍第15年的UniGirls，今年隊長由 Yuki 連任，也是她連續3年擔任隊長。Yuki今日逗趣的寫下：「膝蓋可以再戰 10 年！」她說自己從 2016 加入這個團體，今年也是第8年了，這過程中經歷許多酸甜苦辣，「最讓我印象深刻的就是統一7-ELEVEn獅2020年拿下總冠軍，現在回想起來還是有點悸動，很開心自己參與過全部。而因為膝蓋曾經受傷過，Yuk對於自己的心願期許，希望能一直在這個舞台、這 個團體表演下去，珍惜站上舞台的每一次。
Yuki 說，身為隊長最大的收穫就是角色的轉變，從舞台上的逗趣失控真實的自己，轉變成管理協助大家的角色，也學習到團隊合作和帶領大家的酸甜苦辣，都是自己成長的養分，「感覺真正長大了！」