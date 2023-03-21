送暖！32 次火山爆發摧毀聖文森 台灣體壇愛心捐贈
由台灣國際幸福家庭聯盟舉辦的「透過體育與文化振興社區-送愛到聖文森」的活動今在舉行足球器材捐贈儀式，由中華民國大師運動協會、中華民國大專體育總會、中華民國高中體育總會等單位共同募集捐贈，透過體育與文化協助聖文森國家火山爆發之後社區振興，聖文森使節團團長柏安卓大使也致贈感謝狀作為致意。
記者廖聿偉/綜合報導
聖文森在去年 4 月 9 日起連續 32 次火山爆發，摧毀了聖文森及格瑞那丁，加上嚴重 COVID-19 的影響，超過 2萬名聖文森人的撤離，並導致傷痕累累的社會生活及居民的流離失所，透過這次的活動，希望把愛送至聖文森。
中華民國大師運動協會彭臺臨理事長表示，透過此次「送愛到聖文森」活動，期望未來透過雙方運動與文化等交流合作，利用體育重建自我價值感的方式，也盼望未來有更多國際運動觀光人潮，可創造出運動經濟產值。
彭理事長並說明奧林匹克精神中最強調「世界大同」理念，讓運動方式達到教育目的，聯繫和平關係並促進聖文森與世界各國相互瞭解及認識，形成和睦的國際一家。
他也強調，歡迎未來聖文森能組隊來臺灣參加中華民國大師運動協會辦理的大師足球賽，和2025年雙北壯年運動會足球賽事，共同推動和切磋提升競技水準，增進彼此球員技術與情誼。