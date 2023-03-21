為林志玲來台灣！AKIRA見「台日1差異」嚇到：讓人很緊張
台灣馬路如虎口，更曾被美國CNN評為「行人地獄」！而陪林志玲多次往返台日的國民姊夫AKIRA，今（21）日出席公益活動，呼籲民眾重視兒童交通安全時也提到，台日交通的最大差異，那就是台灣通勤時間摩托車朝擁擠，且不少騎士會穿著無袖、短褲，或者是安全帽沒有正確配戴，讓他看到相當緊張，擔心騎士撞到會受傷，尤其有小朋友以後他也更加注重兒童安全，呼籲家長帶小朋友過馬路，要謹記三個重要tips，以免發生無法挽回的憾事。
記者鍾怡婷/綜合報導
日本偶像AKIRA與林志玲甜蜜結婚後，屢次為了愛妻往返台日之間，而今日AKIRA也首度在台參與公共計畫，呼籲家長要重視「孩子交通安全」。他提到，也許台灣受到悶熱氣候影響，不少摩托車騎士會穿著輕便的衣物，讓他看到會相當緊張，擔心發生交通事故後，騎士會嚴重受傷，同時他也注意到台灣馬路上有經常有危險的超車行為出現。
去年剛成為人父的AKIRA開始更加注重兒童交通安全，希望藉由提高民眾的公共安全意識，保護兒童安全過馬路，同時也向民眾宣導過馬路的三個重要tips：行人左右看、過馬路手舉高、爸媽牽手腕。他也溫馨分享，兒子出生後林志玲陪伴時間比較長，加上「媽媽」的發音比較簡單，因此兒子先學會開口叫媽媽，後來才慢慢學會叫「爸爸」，目前小朋友成長迅速，讓他每天都覺得很有驚喜。
雖然夫妻今年還沒有時間過情人節，不過他也已經悄悄準備好驚喜禮物，希望找一天讓老婆放下手邊的家事，一起享受浪漫時光。夫妻倆平常習慣用日文溝通，AKIRA也會不時準備手寫信給老婆「透過寫信、寫卡片，可以傳達更多心意，想慶祝、想說的話，很多機會都可以寫到。」更放閃透露會把信夾到禮物、放在桌上，或是睡覺時放在枕頭邊，林志玲也會回信給老公，可見兩人婚後4年仍舊相當甜蜜。