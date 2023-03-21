推廣環境教育！台電大林電廠規劃繪本導讀校園活動

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守護大氣繪本導讀活動，是由台電公司環境保護處副處長吳政宏主持，並帶領全校師生趣味互動，現場除有故事導讀，也結合生動活潑的有獎問答與小遊戲，以鼓勵學童們一起腦力激盪，進而讓環保的種子，在每一位學童心中萌芽，以推廣環境教育。
台電公司環境保護處副處長吳政宏說，永續發展是跨世代共同追求的目標，因此下一代的傳承與培養攸關重要，台電持續以創新、多元的途徑，致力於推廣能源與環境教育。
吳政宏並說，台電自去年《大氣的守護者》出版後，為進一步深化環教繪本的正向影響力，除於「台電綠網」上架電子版繪本，供民眾免費瀏覽外，也與獲選第22屆台灣兒少優質節目的親子Podcast頻道「維多叔叔的故事歡樂車」合作推出《大氣的守護者》說故事節目，今年更延續多元化推廣方針，規劃此一繪本導讀校園巡迴活動，盼藉由面對面的趣味互動，為國小學童帶來環保觀念的啟蒙。
孫禹華指出，大林發電廠已服務社會逾55年，不僅於電業本務上恪盡職守，長期以來也深耕鄉土、戮力於維護在地環境，並積極扮演在地社區的好厝邊，長期與鄰近林園區公所及小港區公所及小港區沿海6個里辦公處，合作辦理睦鄰活動，如學優獎助學金、清寒獎助學金、參與國中小學運動會、認養鳳林國小足球隊等，期望為社會注入暖流。