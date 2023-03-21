經典賽／大谷一席話感動墨西哥投手：「今晚要邊哭邊睡」
世界棒球經典賽四強戰今（21）日上演日本大戰墨西哥戲碼，最終日本隊擊出再見安打以6:5大逆轉收下勝利，順利晉級明（22）日冠軍賽。賽後日本隊王牌「二刀流」球星大谷翔平，墨西哥隊先發投手、同時也是天使隊友Patrick Sandoval說了一句話，讓Sandoval感動大喊：「今晚要邊哭邊睡著了！」
記者吳政紘/綜合報導
Patrick Sandoval跟大谷翔平本身除了隊友以外也是超級好朋友。兩人的信任關係從過去大谷推薦他穿五指襪開始，到如今幾乎無話不談，即便在春訓，Sandoval也很照顧大谷。
但今日四強大戰中墨西哥隊還是落敗，Sandoval先發4.1局無失分，6次三振，完全壓制日本隊打線，無奈最終還是被日本隊逆轉，任Patrick Sandoval也不禁感嘆「時不我予」。不過大谷賽後到他身邊說了一句「What a pitching performanceSandy！」（你投得太棒了Sandy），此時兩人的關係已經超越勝負。
Sandoval聽了好朋友這句鼓勵，當下就放下勝負，感動的對大谷說：「謝謝你，翔！我今晚要邊哭邊睡了。」足見兩人的好感情。賽後大谷也跟Sandoval與翻譯水原一平合影，三人約定要在亞歷桑那州春訓基地再見。