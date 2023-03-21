野生「基努李維」現蹤西門町首映！狗海淹沒殺神太幸福
《捍衛任務4》今（21）日晚間於西門町舉辦首映會「全台John Wick（主角名：約翰維克）大募集」活動，現場吸引約30多位「基努李維分身」，以黑西裝、隨興長髮、帥氣鬍子的經典裝扮，打扮成John Wick一同high翻西門町。
記者黃雅琪/台北報導
《捍衛任務4》日前於美國西南偏南影展（SXSW）以及海外首映後，卻傳出於系列中飾演中國大陸酒店接待員沙龍的蘭斯雷迪克因自然原因死亡，《捍衛任務4》也成為他的遺作。導演查德史塔赫斯基及主角基努李維也發出聲明悼念，稱蘭斯雷迪克是非常專業的演員，而且一直合作愉快，將會以《捍衛任務4》悼念他。
「殺神」基努李維上美國知名脫口秀節目「The Tonight Show Starring Jimmy Fallon」宣傳《捍衛任務4》時，節目派出狗狗群出動，只要答對題目就可以得到一隻狗狗，答錯就由對手獲得一隻狗狗，最後基努李維被狗狗們淹沒，他也樂在其中。
為了拍攝《捍衛任務４》，劇組總共出動5隻狗演員，並根據不同的特技場面和演出需要輪替。特技人員每個小時輪班陪5隻狗演員玩耍，前後共花了5個月的時間加深默契。導演查德史塔赫斯基透露，除了彩排和正式演出的時間外，所有特技人員都會全天候陪在狗狗身邊，可說是「地表最強愛狗電影」。