陸小芬20年後再封后！大阪亞洲電影節獲獎哽咽：沒白等
親情電影《本日公休》傳捷報，女主角陸小芬榮獲第18屆大阪亞洲電影節「最佳演員獎」，並勇奪由觀眾投票選出的「觀眾票選獎」。金馬獎影后陸小芬睽違多年再獲獎，一度熱淚哽咽：「20年沒有白等，等了20年才等這麼好的劇本，非常感謝傅天余導演，感謝觀眾朋友的喜歡與支持。」
記者黃雅琪/綜合報導
大阪電影節給予得獎評價：「僅是理髮剪刀的操刀就足以讓觀眾著迷，經驗豐富的演員陸小芬憑藉全程精雕細琢的演出，讓『本日公休』成為一部永載人們記憶的傑作。」導演傅天余上台領「觀眾票選獎」表示：「我太訝異、太開心了！我們昨天去梅田逛街的時候，遇到一位日本小姐有來看《本日公休》，她說非常非常的感動。我覺得很開心剪頭髮跟電影一樣，可以讓陌生人之間建立起很溫暖、很深刻的連結，這就是為什麼我們永遠需要電影。」
《本日公休》入選大阪亞洲電影節競賽單元，首次海外映演大受歡迎，兩場放映全數完售，400多位日本觀眾搶先觀看，現場坐無虛席！導演傅天余偕同女主角陸小芬特地飛至日本，出席於ABC Hall的放映場次，曾以1983年《看海的日子》榮獲金馬影后、1987年《桂花巷》與1988年《晚春情事》兩度獲封亞太影后的陸小芬，時隔20多年再次參與國際影展，映後分享揣摩角色的心情，說道：「剪頭髮的戲很辛苦，但辛苦很值得，有師傅每天陪練才得到熟練的手藝，現在根本可以開理髮院了！」