獲AIT推薦訪美 內政部發言人林昆鋒參加國務院領袖計畫
總統蔡英文政府上任後強化對美關係，AIT（美國在台協會）推薦內政部發言人林昆鋒赴美參訪，參加2023年度IVLP（美國領袖人才培訓計畫），目前已抵達華盛頓，此行將拜訪美國國務院、國防部、國土安全部、司法部等單位，除進入聯邦與州政府等機構參訪，也與實際承辦的官員分享經驗交換意見。
記者翁子竣／台北報導
IVLP於1940年成立，為美國國務院長期主導計畫，該計畫邀請世界各國政經、教科文等領域專家，前往美國進行參訪交流，盼建立順暢溝通管道。統計至今，已有超過500多名現任或前任國家元首參與，其中包含前總統陳水扁、馬英九，及副總統賴清德等人。
據指出，行政院長陳建仁上任滿月後，AIT處長孫曉雅積極安排拜訪各部會，親自與部長溝通議題。除了總統蔡英文過境，由外交部與僑委會扮演要角之外，至關重要的全民國防議題，美方與國防部及內政部的互動越發頻繁。
過去台美雙方的官方互動，礙於中國的關切，大多都以民代身分的立委與議員為主，美國在2019年《台灣保證法》公布後，雖然因為疫情而減緩交流活動，但是如今在後疫情時代，預計將會強化各層面的互訪，未來在科技發展、資安防護與全民國防議題將是討論焦點。
尤其兩國在2024年都有總統大選，政治選味十足，這波台美互動將在蔡總統過境美國加州，與參議院議長麥卡錫會談，達到最高峰。