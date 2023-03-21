靜宜大學、饗賓餐旅產學合作 攜手培育高端餐飲人才

培育台灣高端餐飲人才，饗賓餐旅與靜宜大學攜手合作，今天簽訂產學合作備忘錄，雙方將深化策略夥伴關係、開設產學合作專班課程，並希望借重雙方優勢，攜手發展企業大學「饗賓學院」人才孵化器，從人力資源發展、產學合作教育、策略思考實踐及研發創新四面向，全力推動「遊學饗賓」、「遊學靜宜」雙方案，讓學子畢業後與國際職場無縫接軌。
記者金武鳯/台中報導
簽約儀式是由靜宜大學校長林思伶與饗賓餐旅總經理陳毅航代表簽訂。陳毅航表示，「饗賓學院」發展要點，將著重人力資源發展，透過學習護照專業學習社群，讓人才適其所、盡其才、盡其用，制定方案任用與晉升靜宜大學修課學生、實習生以及工讀生，同時開放修課名額讓饗賓員工適時進修，並且推動「遊學饗賓」、「遊學靜宜」雙方案，讓人才皆能配合組織外在發展，定期提升個人內在。
陳毅航並強調，饗賓餐旅積極朝向國際化發展，需要大量優質、熱血的餐飲人才投入，期待透過產學合作新機制，為企業儲備國際餐飲人才能量，同時也為台灣學子搭建銜接國際職場的舞台。
靜宜大學是台灣觀光、休閒、餐旅的專業領航者，觀光事業學系設立於1987年，是全國大學發展歷史上第二、中部第一悠久的觀光系，「遠見2023企業最愛大學調查排行榜」獲評「觀光休閒類」中部第一、全國第四。靜宜大學校長林思伶表示，與饗賓餐旅產學合作後，將提供專業諮詢與管理策略，支援「饗賓學院」的重要培訓幹部，雙方資源共享下，培育最具國際觀的高端餐飲人才。