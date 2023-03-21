經典賽／日本逆轉勝甲子園都嗨翻！驚爆歡呼連裁判都傻眼

經典賽／「10秒跑3壘包」排第二！最速男身分是台美混血

▲日本隊外野手周東佑京以飛毛腿著稱，在經典賽對陣墨西哥時，從一壘跑回到本壘僅花10.3秒，震撼許多球迷。（圖／記者葉政勳攝）。
▲日本隊外野手周東佑京以飛毛腿著稱，在經典賽對陣墨西哥時，從一壘跑回到本壘僅花10.3秒，震撼許多球迷。（圖／記者葉政勳攝）。

記者張嘉哲/綜合報導

2023WBC棒球經典賽今（21）日舉辦四強賽第二場，由日本對陣墨西哥，日本一路苦戰，最終再9局下迎來逆轉，以6：5搶下冠軍賽門票。除了村上宗隆擊出再見二壘安打成為關鍵之外，許多球迷認為代跑的「周東佑京」，在關鍵以10.3秒的速度越過三個壘包回到本壘得分，也是一大功臣之一。不過，其實周東佑京的跑壘速度若放到大聯盟的話「只能排第二」，最速男是去年開始在大聯盟展露頭角的台美混血22歲棒球好手卡洛爾（Corbin Carroll）。

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回顧本場賽事，日本一路苦追墨西哥到9局下半還是以4：5落後，沒想到9局下最後機會反撲，大谷翔平率先二壘安打，吉田正尚選到保送，結果村上宗隆末局終於發揮，擊出再見二壘安打，最終以6：5氣走首次闖進4強的墨西哥，成為經典賽第1支三度打進決賽的勁旅，明早7點將迎戰尋求衛冕的美國。

而有外媒發現，在打者吉田正尚選出保送，此時換上了日本最速男「周東佑京」代跑，在村上宗隆擊出安打之後，周東佑京竟然只花了10.3秒從一壘奔回本壘得分，幫助團隊贏下比賽，從影片看到，他甚至還差點超越前面隊友大谷翔平，速度相當驚人。

據了解，周東佑京這次跑壘，從一壘跑回到本壘平均每秒30.4英尺，速度其實非常驚人，以大聯盟來看可以跟希瑞（Jose Siri）、小威特（Bobby Witt Jr.）並列第二，然而去年在大聯盟跑速最快的人又是誰呢？其實是台美混血的卡洛爾（Corbin Carroll），跑速是每秒30.7英尺，被評為是「頂尖最速男」。

卡洛爾在登入大聯盟之後，就已經是空降超快跑者的行列，根據 Statcast 系統統計，卡洛爾跑速到達每秒30.7英尺（9.35公尺），而大聯盟平均極速的平均則是27英尺（8.22公尺），顯然可以看出跑速有多大的差距。另外，卡洛爾登入大聯盟後，最快極速更是可以飆出每秒31.5英尺（9.6公尺）的驚人速度，同時從本壘跑到一壘最快只要4.03秒。

只不過卡洛爾缺點在於起跑爆發力比較弱一點，在起跑5英尺這一段，卡洛爾平均會用掉0.59秒，排在大聯盟的第59名，不過隨後包括10英尺後的加速度，排名大聯盟前三，以及25英尺後的衝刺速度直接登頂最速男的頭銜，未來的表現可說是令人期待。

卡洛爾的媽媽在台灣出生，6歲時就跟隨家人移居美國路易斯安那州（Louisiana），年幼時也曾經回台灣探望家人，如今在棒球場上發光發熱，不少台灣的球迷也為他感到相當高興，也期望有一天卡洛爾能再度登台與球迷相見歡。



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