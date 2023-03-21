經典賽／「10秒跑3壘包」排第二！最速男身分是台美混血

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而有外媒發現，在打者吉田正尚選出保送，此時換上了日本最速男「周東佑京」代跑，在村上宗隆擊出安打之後，周東佑京竟然只花了10.3秒從一壘奔回本壘得分，幫助團隊贏下比賽，從影片看到，他甚至還差點超越前面隊友大谷翔平，速度相當驚人。
據了解，周東佑京這次跑壘，從一壘跑回到本壘平均每秒30.4英尺，速度其實非常驚人，以大聯盟來看可以跟希瑞（Jose Siri）、小威特（Bobby Witt Jr.）並列第二，然而去年在大聯盟跑速最快的人又是誰呢？其實是台美混血的卡洛爾（Corbin Carroll），跑速是每秒30.7英尺，被評為是「頂尖最速男」。
卡洛爾在登入大聯盟之後，就已經是空降超快跑者的行列，根據 Statcast 系統統計，卡洛爾跑速到達每秒30.7英尺（9.35公尺），而大聯盟平均極速的平均則是27英尺（8.22公尺），顯然可以看出跑速有多大的差距。另外，卡洛爾登入大聯盟後，最快極速更是可以飆出每秒31.5英尺（9.6公尺）的驚人速度，同時從本壘跑到一壘最快只要4.03秒。
卡洛爾的媽媽在台灣出生，6歲時就跟隨家人移居美國路易斯安那州（Louisiana），年幼時也曾經回台灣探望家人，如今在棒球場上發光發熱，不少台灣的球迷也為他感到相當高興，也期望有一天卡洛爾能再度登台與球迷相見歡。
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