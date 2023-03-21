2月電力景氣燈號續呈衰退　台綜院：半導體陷停滯萎縮

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台綜院表示，2023年初至今，受到美國、歐洲等主要經濟體為抑制通膨持續升息，以及俄烏戰爭持續僵持影響下，全球終端需求明顯降溫，各國經濟成長相較去年第四季來得趨緩，台灣經貿動能急遽萎縮，出口訂單連六黑呈現負成長。
國內產業生產用電成長自去年7月翻黑以來，今年2月受到去年同期春節 工作日數減少因素，用電成長再度出現正成長，然而，2月增加工作日數的用電量僅能抵銷景氣衰退帶來的用電量減少，累計1至2月用電量較去年同期成長負 6.89%，顯示國內景氣仍持續落底，台綜院指出，2月經濟成長率估為負 1.2%。
觀察產業類別，製造業受到國際通膨緩降、貨幣緊縮等負面影響，廠商庫存去化速度不如預期，全球終端需求尚未有反彈跡象，製造業外銷訂單金額連續4個月減幅約2成，出口金額也持續下探。
製造業用電量歷經9個月負成長後，在去年低基期因素下，用電成長轉為正成長 0.95%，但多數傳統產業需求依舊疲軟不振，包括化學材料業、塑橡 膠製品業及機械設備業等，用電量仍為負成長，另外，鋼鐵業、半導 體業及電腦、電子及光學製品業有小幅度正成長，整體製造業電力景氣指數續呈衰退的藍燈。從製造業出口訂單連續6個月負成長，以及用電量兩者走勢來看，製造業景氣走弱態勢不減。
而半導體業受到終端市場對智慧型手機與個人電腦需求進一步下滑，廠商持續去化庫存，加上降價砍單潮及順延交貨影響， 半導體7/6奈米產能利用率降至5 成，跌勢超乎預期，業者預估第1季營收相較去年第4季減幅約1至2成。
2月半導體用電成長率僅0.44%，創下2018年11月以來最低漲幅，顯示產業陷入停滯萎縮現象，電力景氣燈號由下行的黃藍燈轉為衰退的藍燈。由於半導體業終端需求疲軟，高階製程訂單與出口減少，與用電量兩者走勢來看，半導體業前景悲觀看待。
至於電腦、電子及光學製品業則受惠 5G、高效能運算，以及雲端資料服務等新興應用需求暢旺，加上缺料情況改善，帶動伺服器及網通設備產出增加，庫存壓力己漸有緩和跡象，2月份較去年同期用電量轉為正成長4%，電力景氣燈號由衰退的藍燈轉向回升為黃藍燈。與產業相關的電子與資通訊產品出口訂單仍處於負成長，與用電量兩者走勢來看，產業景氣是否好轉，仍需進一步觀察。
台綜院綜觀來看，全球經濟面對多重下行風險，衝擊我國經貿成長，製造業及非製造業廠商需求減弱、生產動能不足，儘管2月工作日數相對去年同期增加下，也難推升產業用電成長表現，國內景氣仍陷衰退陰霾。尤其過去半導體業為推動台灣製造業產值成長的主要動能，2月用電成長卻迎來四年多以來的最大降幅。市場預期製造業庫存修正已近尾聲，上半年景氣有望觸底反彈，但近期爆發美國銀行危機，無疑對Fed升息及全球經濟復甦步調增加不確定性，後續應持續審慎評估對經濟影響力道。