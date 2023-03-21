理想國曬BLACKPINK「慢走不送」 歌迷出征台灣主辦方
南韓女團BLACKPINK 18日、19日在高雄世運主場館舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，9萬張門票創4.3億元票房，吸金力居韓團之冠，沒想到離台之際，遭演唱會主辦單位「理想國」發文：「慢走不送。」掀起台灣BLINK（粉絲名）激烈議論，跑到理想國粉絲團要求道歉。
記者羅凌筠/綜合報導
一名網友在Dcard發文：「有人看到理想國這篇限時動態嗎？」只見理想國官方Instagram昨（20）日上傳一張照片，由BLACKPINK搭乘的班機在高雄小港機場起飛，發文者用紅色圈圈框住專機，用BLACKPINK的歌名嗆聲：「慢走不送，As if it's your last.」
對此，歌迷非常不滿，紛紛留言「你們也有賺錢不是嗎？幹嘛還傳那個機場圖」、「用官帳這樣酸承辦演唱會的藝人是合宜的嗎？」、「小編應該要離職了吧」、「好好笑到底誰開錯帳號發限動」、「如果是真的，會不會是BP惹到他們」、「不太懂為什麼要罵他們？」。
理想國公關受訪表示，活動剛忙完，公司同事大部分還在休假，辦公室只剩下他，因此對於官方帳號的那篇發文不太清楚。另外，他也透露這次和BLACKPINK合作的感覺非常好，迴響之大可以媲美2018年的防彈少年團，4.3億票房也是歷年藝人中數一數二的成績。