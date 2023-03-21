40歲「大齡女子」注意！不只是停經　6症狀恐更年期作祟

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蘇聖傑醫師解釋，更年期是女性必經的人生階段，發生在女性「停經前」的一段時間，因性荷爾蒙分泌過程震盪，所以可能產生各式各樣的症狀，像是心血管系統、神經系統、泌尿系統、骨骼系統、皮膚系統都會受到影響，而「停經」的定義指的是連續一年沒有月經。
至於該如何察覺自己是否進入更年期？蘇聖傑提到：「一般更年期約在 40-45 歲間開始有徵兆，持續 4-7 年不等。在性荷爾蒙逐步不穩定下降時會引發許多表現，例如月經週期性改變、熱潮紅、陰道乾、性慾減少、漏尿、泌尿道感染、新陳代謝改變、體重增加、盜汗、憂鬱、焦慮等症狀。」有些症狀表現讓婦女很難開口與家人討論，甚至不典型、不顯著，因此不容易發現是更年期在作祟。
女性經期變化受兩個重要的荷爾蒙影響：雌激素及黃體酮。雌激素下降會導致熱潮紅；黃體酮下降則會影響神經、睡眠、情緒等。進入更年期，雌激素與黃體酮會依照不同速度下降，且黃體酮下降速度比起雌激素更快，蘇聖傑醫師說：「當女性缺少黃體酮容易感到焦慮，而焦慮會讓不舒服感受被放大，讓女性更年期期間身心都難受。」
荷爾蒙的不平衡可能與新陳代謝、骨質密度、脂肪代謝、情緒認知、婦科癌症、免疫疾病有高度相關。因此若檢查發現荷爾蒙明顯不足，便會視個案狀況給予雌激素乳液或黃體酮等進行治療，蘇聖傑表示：「通常將荷爾蒙補充到更年期應該有水位時，患者可以感受到比較好的生活品質，並能穩定控制症狀、避免產生不利的風險因子。」
通常女性停經年齡落在 45-52 歲左右，會影響更年期的發生時間除了外在環境因素影響之外，「壓力」更是關鍵因子。當身體面對壓力時，會大量消耗黃體酮以製造應對壓力的皮質醇，因此容易導致性荷爾蒙不足，因此如何進行「壓力控管」很重要，想要度過一個好的更年期，避免不良生活習慣、規律運動、健康飲食、減少焦慮是不二法門。