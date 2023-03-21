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BOSS降臨！瀧澤秀明成立新公司　粉絲高喊：打倒傑尼斯

▲日本男星瀧澤秀明去年退出傑尼斯，今日宣布成立新的經紀公司「TOBE」。（圖／翻攝推特 , 2018.10.05）
▲日本男星瀧澤秀明去年退出傑尼斯，今日宣布成立新的經紀公司「TOBE」。（圖／翻攝推特 , 2018.10.05）

記者江芷稜/綜合報導

日本娛樂圈又有新風暴！去年10月底退出傑尼斯經紀公司的40歲男星瀧澤秀明，因為與創辦人喜多川的姪女、現任社長藤島茱莉景子不合，辭去副社長的重要職位，被認為將另起爐灶，如今沉潛近5個月，他今（21）日終於宣布下一步動向，就是成立「TOBE」經紀公司，即刻招募練習生加入，讓粉絲相當期待，甚至高喊「打倒傑尼斯」的口號，盼他能再創哈日新潮流。

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▲瀧澤秀明已離開傑尼斯事務所。（圖／Twitter）
▲瀧澤秀明與高層理念不合，去年10月離開傑尼斯事務所。（圖／Twitter）
13歲就加入傑尼斯的瀧澤秀明，唇紅齒白、外型俊秀，1999年與松島菜菜子合演日劇《魔女的條件》紅遍全亞洲，因其領導特質獲得喜多川重用，其所屬的團體「瀧與翼」解散後，便轉為幕後培養小傑尼斯成員，擔任傑尼斯副社長與傑尼斯島嶼社長雙重職位，培養出SnowMan、SixTONES等當紅團體。

▲瀧澤秀明出道時年僅13歲，清秀臉龐略顯青澀。（圖／翻攝推特 , 2018.10.05）
▲瀧澤秀明出道時年僅13歲，清秀臉龐略顯青澀。（圖／翻攝推特 , 2018.10.05）
▲瀧澤秀明卸職傑尼斯所有職務。（圖／翻攝FRIDAY）
▲瀧澤秀明離開傑尼斯後，開通推特、IG和粉絲互動。（圖／翻攝FRIDAY）
不過，因與高層理念不合，瀧澤秀明去年退社，職務交接給V6的井之原快彥，隨後打破傑尼斯昔日限制，開通社群軟體，在推特擁有255萬人追蹤，IG也有140多萬粉絲，他今日拋出重磅消息，坦承自從退社後，收到很多粉絲私訊，自己思考了很久，還是很熱愛演藝行業，所以決定成立經紀公司「TOBE」，宣布迎向下一個新世界，讓粉絲群情激動。

▲瀧澤秀明宣布成立新公司「TOBE」，即刻招募新人試鏡。（圖／瀧澤秀明Twitter）
▲瀧澤秀明宣布成立新公司「TOBE」，即刻招募新人試鏡。（圖／瀧澤秀明Twitter）
由於他去年離社後，傑尼斯更加動盪不安，包括King&Prince裡有3位成員出走，三宅健5月也要退社，這幾年傑尼斯爆發出走潮，昔日偶像帝國地位嚴重動搖，瀧澤秀明這次宣布新動向，讓哈日族群重燃希望，希望他能再培訓新的偶像團體誕生，打倒守舊的傑尼斯。退社的錦戶亮曾在他推特留言「BOSS降臨」，對昔日前輩的新動態似乎也很期待。

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