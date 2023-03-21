回應岸田出訪烏克蘭？俄羅斯2架戰略轟炸機飛臨日本海
日本首相岸田文雄於今（21）天上午閃電出訪烏克蘭，出訪前保密到家，直到最後一刻才對外曝光。岸田訪烏表達了對烏克蘭的堅定支持，與此同時，俄羅斯兩架Tu-95MS戰略轟炸機今天飛臨日本海，並在日本附近海面上空飛行了7個多小時。俄羅斯國防部表示只是例行任務，但時機巧合不免讓外界引發聯想。
記者倪浩軒/綜合報導
中國國家主席習近平出訪俄羅斯的同時，日本首相岸田文雄出訪了烏克蘭，成為二戰後首位進入戰區的日本首相，也是G7會員國中最後一位出訪烏克蘭的領袖。
根據日本外務省聲明，岸田表達了對烏克蘭的堅定支持，以及對烏克蘭人民的勇氣表達無上敬佩，另外也強調無法容許俄羅斯用武力片面改變現狀，會矢志捍衛以規則為基礎的國際秩序。
而在今天同時間，俄羅斯兩架Tu-95MS戰略轟炸機、北約代號「熊」（Bear），從未知地點出發，飛抵日本海上空。Tu-95MS戰略轟炸機能攜帶核武器，莫斯科經常派遣他們飛越北極、北太平洋和北大西洋，藉此展示實力。
不過在岸田出訪烏克蘭的同時，Tu-95MS飛到日本的時機實在敏感。《路透社》表示，俄羅斯強調這是例行任務，Tu-95MS戰略轟炸機在中立水域上飛行，全程都有遵守國際法。