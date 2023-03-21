腹痛、沒食慾、體重下降？膽道癌警訊10種人注意，７成確診即晚期

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台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，膽道癌初期幾乎沒有徵兆或明顯症狀，即便是出現消化不良、腹部疼痛、食慾不佳、體重下降等症狀，也難聯想和癌症有關，通常等到出現黃疸、全身搔癢、尿液變深、糞便顏色變淺等明顯症狀才有所警覺，約有6-7成患者確診已是晚期。提醒民眾如有相關症狀務必有所警覺。
10種人注意膽道癌警訊！易膽道阻塞、發炎族群要小心。
林口長庚紀念醫院血液腫瘤科系主任陳仁熙教授表示，膽道癌依腫瘤發生位置，可分為肝內膽管癌、肝外膽管癌、膽囊癌及壺腹癌這四個類型。肝內膽管癌發生比率較高，膽囊癌居次。
雖然膽道癌形成原因尚有待研究，不過也可歸納出已知風險因子，包括了使膽汁堆積的疾病、硬化性膽管炎或潰瘍性結腸炎等使膽道反覆發炎的疾病，以及慢性B型、C型肝炎、肝硬化這類肝臟疾病，還有台灣現已較少見的肝吸蟲感染、經常接觸戴奧辛或多氯聯苯等有害物質、膽管乳突狀瘤病等膽管良性瘤。另外還有肥胖、糖尿病、抽菸、酗酒等也都是各種癌症的風險因子。呼籲上述10項風險族群，應留意症狀並養成定期檢查的習慣。
膽道癌治療不易晚期存活低，免疫療法合併化療突破困境！
陳仁熙教授表示，手術切除是治療膽道癌最有效的方法，不過僅有不到3成病友可以接受手術治療，且術後也容易復發，平均五年存活率僅10-30%。無法手術僅能化療，但僅有2-3成的患者腫瘤縮小。
難以手術切除、化療效果不如預期、加上病情進展快速的狀況下，使得晚期膽道癌的五年存活率小於5%。
好在，近年免疫療法已成新趨勢，不論是單獨治療或是合併其他治療策略都有不錯的成果。義大癌治療醫院血液腫瘤部副院長饒坤銘教授表示，免疫療法的原理是破壞癌細胞「欺騙人體免疫系統」的機制，使病友自身的免疫細胞得以重新辨識並消滅癌細胞。據臨床數據，可顯著降低病友的死亡風險，不僅3成病友腫瘤明顯縮小，整體存活期超過1年，更有2成5以上病友存活期大於2年，打破膽道癌治療10多年來的困境。
他確診膽道癌已晚期無法切除，免疫療法合併化療腫瘤明顯縮小！
現年57歲陳先生確診罹患膽道癌前，出現消化不良、進食會脹氣等症狀，起初僅認為老了身體不好，自行抓藥，在女兒鼓勵並協助掛號下才就醫。經檢查確診肝內膽管癌第三期，腫瘤約有10.5公分，研判無法手術摘除。
所幸在醫師評估下參加免疫療法合併化療臨床試驗，不到1年就觀察到腫瘤明顯縮小、症狀好轉，三年多的時間腫瘤也從10.5公分縮減至2-3公分，且幾乎沒有活性。
化療合併免疫療法效果較佳，盼及早納健保降低患者負擔！
免疫療法合併化療，雖是膽道癌治療的重要里程碑，具有較佳的治療成效，但新興治療所帶來的龐大經濟負擔對病友來說還是非常沉重。賴基銘教授、陳仁熙教授與饒坤銘教授共同期許免疫療法能及早納入健保給付，讓晚期膽道癌病友在治療選擇上多一個選項，進一步減輕病友的治療壓力。
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