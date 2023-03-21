【失能照護】如何照顧殘疾家人？　請看護還是送安養中心

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步驟一、出院準備★出院前必做5件事
1.瞭解體況：
先詢問醫師、護理師，瞭解病人身體失能狀況，如意識狀況、溝通進食、起身、如廁、沐浴等，才能評估出院後，該如何照顧。
2.找「出院準備服務組個管師」諮詢：
目前各大醫院皆設有「出院準備個管師」，負責協助病人出院準備，返家後的照顧、輔具、管路更換、居家護理需求等相關問題，皆可先找個管師諮詢。
3.申請福利資格：
出院前，先提出「重大傷病證明」及「身心障礙證明」申請，日後不用再回醫院鑑定。出院時，也可直接適用重大傷病醫療補助，減免健保部分負擔費用。
4.討論照顧方式：
返家照顧方式有3種：1.自行照顧。2.申請外籍看護協助。3.安排入住機構。
家屬可召開家庭會議，衡量照顧複雜度、成員經濟狀況、照顧能力、可分擔的照顧責任，如主要照顧者與照顧事務決策者等，決定後續照顧方式。
5.輔具申請：
若家屬決定安排入住機構，則無須購買輔具。但若是選擇返回自家照顧，則需提早準備居家環境改善，以及申請輔具或租借，常見需求輔具如電動病床、氣墊床、輪椅、抽痰機、製氧機等。
步驟二、申請「重大傷病證明」及「身心障礙證明」「重大傷病證明」可以減免健保部分負擔費用；「身心障礙證明」依據障別、障礙等級不同，可依此申請政府身心障礙福利，如生活補助、稅額減免、輔具補助、交通補助等等各種福利資源。出院前先提出申請，可免於出院後再返院鑑定。
一、重大傷病證明：
經醫師診斷，確定所罹患的傷病是屬於公告之重大傷病時，當病者在加護病房，即可徵詢主治醫生協助，申請填寫「全民健康保險重大傷病證明申請書」，由醫院住院服務中心代辦，向健保局各分局申請，大約7天就可以核定下來，健保局會發送簡訊通知家屬核定結果。重大傷病證明沒有實體卡片，是直接註記在健保卡裡的喔！
持有重大傷病證明的好處是，以重大傷病所註記之疾病就醫，免繳健保部分負擔費用，可以節省醫療費用喔！
若醫院無法代辦，準備好下列文件，至健保各業務組提出申請：
1.重大傷病證明申請書下載
2.醫師開立30日內的診斷書正本
3.健保卡，或者身分證(戶口名簿)正反面影本
民眾對重大傷病有疑義，可洽詢各地區健保業務組
二、身心障礙證明：
政府有許多身障者福利資源協助，必需先取得「身心障礙證明」，才能申請政府相關經費補助與福利服務。
步驟1：前往戶籍地領取申請表、鑑定表
攜帶申請人身分證影本、印章、3個月內1吋半身照3張，前往戶籍地的區公所辦理。如果是家屬代辦，也需攜帶代辦人自己的身分證。
步驟2：帶著申請表、鑑定表至醫院申請鑑定
領取鑑定表後，帶著鑑定表掛號回診，主治醫師將依申請人的身體狀況填寫表單，必要時請鑑定人員進行相關評估。鑑定表會由醫院寄至衛生局審核，最後才會再寄回戶籍地區公所，大約需1~2個月的時程，請耐心等候喔！
步驟3：等待通知
身心障礙證明核定後，區公所就會打電話通知領取。部分縣市可申請郵寄發放，詳可洽各縣市政府社會局或區公所社會課諮詢。
步驟三 決定後續照顧
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| 自行在家照顧
| 聘僱外籍看護
| 入住長照機構
| 費用
| 1.家人自行照顧，影響工作及收入。
2.自行負擔照顧所需耗材及輔具等。
| 外籍看護薪資約$20000/月
（含伙食費、就業安定費等合計約26000~30000元）
| 長期費用較高，平均約35000~45000/月
(照護耗材、營養補給、就醫費用視機構規定另計)。
| 照顧
| 照顧者需具備照顧能力，並承擔照護壓力。
| 初期需克服語言溝通和外籍看護管理問題。
| 由機構專責照護。
| 社會資源
| 1.可申請長照資源(如居家服務、居家護理、居家復健、交通接送服務等）。
2.居家醫療整合。
| 不能申請長照2.0居家服務，其餘長照2.0資源可申請。
| 身心障礙住宿式照顧補助。
一、自行在家照顧：
1.考慮請照顧假、留職停薪
家屬可向公司探詢請照顧假、留職停薪的可能性，先處理好返家前要處理的事務。
2.申請政府社會福利支持
長照2.0補助範圍分為四大類「照護及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具與居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」等，只要申請通過，會有專屬的「照管專員」與家屬連繫，一起討論長照需求，訂定專屬的照顧計畫。
3.申請創世到宅服務
創世基金會到宅服務，由專業的護理師與社工人員到宅評估，依個案需求提供專業到宅服務，減輕家屬照顧負擔，且無須任何費用。
二、聘雇外籍看護
若在經濟允許下，可考慮聘請外籍看護，目前政府每年辦理仲介評鑑，評鑑成績分為A、B、C三級，並公告於勞動部勞動力發展署網站上，作為雇主和外國人選任之參考，民眾可以至網站查詢，確認仲介公司是否合法，以免受騙、受罰。
申請外籍看護有一定條件，需經過鑑定、等待時間可能長達半年，怎麼申請點這裡！
三、安置機構
家屬若擔心家人病情改變、照護複雜度，或家中無人力全天照顧，又擔心外籍看護無法溝通、相處及管理時，可同時評估安置機構，並實地參訪各安養機構。
創世社工提醒評估重點應包含：費用、距離、每天照護流程、空間大小與整潔、設備(如氣墊床、抽痰機等)是否符合需要再作決定。合格機構名單可參考各縣市合法護理之家與養護機構名冊。
步驟四、輔具申請出院返家後，運用輔具輔助照顧，可提升照顧品質，並減輕照顧負擔。
一、確認需要哪些輔具：
家屬可與醫療專業人員討論返家需要的輔具。
二、家中無障礙空間規劃：
購買輔具前，應先調整家中環境，並評估、測量各種輔具放置以及迴轉所需空間，如：無障礙空間規劃、床位移動空間、特製輪椅進出的空間等。
三、輔具租借：
可先連繫各縣市輔具資源中心，詢問輔具租借方式及試用之可能性。此外，也可聯繫創世．華山基金會老人用品中心、創世基金會高雄分會，創世深知長期照顧上常有輔具輔助需求，因此，將民眾捐贈之輔具如電動床、氣墊床、輪椅、抽痰機等相關輔具，經整理修繕後，物盡其用，免費借用在家照護對象，並服務社區弱勢民眾，提供服務即時性及減輕家屬負擔。
四、申請輔具補助：
政府身心障礙補助以及長照2.0，皆有提供輔具補助，若要購買輔具，務必先提出申請，申請通過後，依照核定項目購置，並檢具請款文件提出請款申請。輔具補助申請一定要在6個月內提出申請款項，且務必索取保固書。
★輔具補助怎麼申請？看這裡
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57107
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