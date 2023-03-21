啟動春假活動　陳其邁宣布12歲以下兒童免費逛動物園

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陳其邁今天率同觀光局長高閔琳、教育局長謝文斌、運動發展局長侯尊堯，共同宣布啟動高雄雙主場兒童節玩樂計畫。其中也包括紙風車樂團、YOYO家族相關活動、闖關遊戲、滑步車體驗、高雄熊見面會和大型遊樂設施、藝文市集、街頭藝人表演等等。
首先在交通部分，陳其邁表示，在大港開唱以及包括市運主場館，市府會設前進指揮所，簡單講，其實春假期間到高雄，還是以大眾運輸交通工具為一個疏運的主軸，進到市區，不管是開車來到高雄也好，那在這些活動的一些場域，盡量還是開車能免則免，能夠盡量利用這些大眾運輸工具。
針對連假住宿，陳其邁也責請觀光局盤點公部門或營利事業單位相關宿舍，以提供更多住宿空間，滿足遊客需求。以輕鬆慢活的心情，放慢腳步，到高雄旗津、駁二、棧貳庫、鼓山漁市場等景點，度過愉快的假期；
觀光局長高閔琳也表示，從2月1號開始，每日現場限量販售500張，數量不多還是鼓勵大家先預約以免撲空。其中線上預約人數每天5000人，加上一些校外參觀、免票民眾與孩童，連假來客數最高可達8000-10000左右。
教育局長謝文斌指出，春假期間特別結合相關局處，從4月1日到5日，從1日開始，就安排yoyo家族，在早上10點到下午1點就有演出的活動，後面也會接續，在演出的同時，市府也會辦理野餐闖關的嘉年華活動；2日下午3點到5點也有yoyo家族的見面會；3日晚上7點，紙風車的雞城故事展演，至於4日到5日由運發局來安排的滑步車免費體驗。
謝文斌也說，市府在相關場域也設置氣墊遊戲區，裡面有高達16座以上氣墊相關的遊具，讓兒童及家長都可以輕鬆在這邊休憩，同時也有美食市集在附近場域，除了享用美食之外，也有高雄熊在現場做演出，同時也有街頭藝人，相信\可以帶給小朋友一個非常豐富且多采多姿的一個兒童節連續假期。