AKIRA談育兒經！重視孩童交通安全 自曝外出「多帶1物」
台灣曾被國際媒體評為「行人地獄」，跟隨愛妻林志玲多次來台的AKIRA也相當重視兒童交通安全，成為公益活動「小黃帽交通安全公益計畫」代言人，呼籲民眾可以透過全家店舖、FamiPort小額捐、手機APP捐款等渠道，為兒童交通安款募款，捐款滿額送教交通御守，AKIRA也透露，來台後有被台灣通勤時段的機車車潮嚇到，之後也會隨身攜帶交通御守，只要看到就會想到要注意小朋友的安全，隨時提醒父母注意小朋友交通安全。
記者鍾怡婷/綜合報導
有國民姐夫之稱的AKIRA，去年與志玲姐姐喜獲麟兒，晉升新手爸媽，也讓他更加重視小朋友的交通安全，實際上根據交通部道安資訊平台統計，近三年未滿12歲兒童有24,125名因交通事故傷亡。對此，「全家」攜手靖娟基金會，長期投入交安宣導計畫，AKIRA受邀擔任「小黃帽交通安全公益計畫」代言人，邀請家長一起重視孩童交通安全，透過有趣的教材、遊戲書等素材，推動孩童過馬路3口訣「行人左右看、過馬路手舉高、爸媽牽手腕」。
活動3/22至4/11前，透過「全家會員APP手機捐款」，單筆捐款1,000元（含以上），即可獲得AKIRA宣導影片同款御守1枚（限量500份，贈完為止）；還有機會抽中AKIRA親筆簽名的御守（限量5名），將由靖娟基金會於5/12通知中獎者。AKIRA表示「御守也是預先守護家人」，不僅僅是拿來許願，他自己也會拿來掛在小朋友的包包或者是車上，當家長隨時看到就會提醒自己要注意小朋友安全，希望大家一起提高公共安全意識。
活動中他也溫馨分享，兒子出生後由於林志玲陪伴時間比較長，加上「媽媽」的發音比較簡單，因此兒子先學會開口叫媽媽，後來才慢慢學會叫「爸爸」，目前小朋友成長迅速，讓他每天都覺得很有驚喜。雖然情人節還沒有時間跟林志玲一起過，但會找一天讓老婆放下手邊的家事，一起享受浪漫時光。