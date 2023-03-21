最正MC愛吃咖哩飯！醫師點出「1壞習慣」：食道癌風險5倍
樂天桃猿正妹主持人艾融，憑藉可愛臉蛋與外型，被封為「最正MC」，也經常在各大節目中亮相。近日，艾融就在節目中分享，有一陣子非常愛吃咖哩飯的她，結果吃到身體出現乾咳、喉嚨痛的症狀，就醫才發現自己胃食道逆流，對此，醫師就點出她的壞習慣，胃食癌的風險可能是其他人的5倍。
記者詹鎰睿/綜合報導
艾融日前在節目《我就問 你正常嗎?》上分享，過去有一陣子她非常愛吃咖哩飯，住家附近也開了一間很好吃的餐廳，再加上疫情期間，結果她早上也吃、中午也吃，就連宵夜也想吃，「因為我很喜歡吃燙，所以我吃的速度很快，咖哩飯滑滑順順的，可能不用咬，所以我又吃快又吃燙」，便出現乾咳、喉嚨痛的症狀，以為是確診的艾融，就醫後才被告知是「胃食道逆流」。
對此，知名內科蕭敦仁解釋，胃食道逆流與吃太甜、太油、太飽、太快有關，吃太快的話，食道跟胃的交接處「賁門」就會鬆開，導致東西全部跑上來。另外，他也提醒，愛吃熱的人會比一般不吃熱的人，食道癌風險是五倍，「因為口腔你覺得很熱就吞下去，食道不會覺得熱，食道就默默承受熱，所以黏膜受傷，久了就變食道癌。」
來賓草爺也透露，自己非常愛吃焢肉飯，結果三餐都吃，身體吃出血管硬化，「我還跑去洗血，然後洗出一堆三酸甘油脂在地上，那個看起來很可怕」，並曬出自己洗血的照片，但戒了3天就又忍不住繼續吃。
蕭敦仁也解釋，洗血只是把血管裡面的脂肪先清掉而已，「可是你飲食不改，再吃還是又來了啊！」再來是血管硬化的問題，焢肉飯裡面的雞蛋，蛋黃本身就有很多膽固醇，控肉也有很多膽固醇，白米飯則是製造三酸甘油脂，「所以整個血脂肪都上升嘛！」並建議焢肉改成白肉，例如雞肉、魚肉就會好很多。