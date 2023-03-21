向毛孩一鞠躬！馬偕生關科孕育禮儀師新血

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林龍溢指出，學校課程安排很扎實，寵物關懷系列課程培育，包含寵物的教養、照顧、膳食，乃至於寵物的殯葬、美容，也藉由這些課程，讓年輕學子深刻體驗，寵物的關懷、撫慰，更需要有著「同理心」從事生命關懷事業。林龍溢認為，寵物禮儀師不是只具備寵物臨終、葬禮走流程那麼簡單，而是要有專業素養，學習「悲傷輔導技能」安撫人心，馬偕生關科有著醫護背景，充分讓學子學習關懷課程，能讓飼主走出傷心、毛孩走得有尊嚴。他說：「或許有一天，飼主也會幫毛孩發訃聞！」因為毛孩早被飼主視為家人、親人，最後告別課題也相對很重要。
馬偕生關科也很重視毛孩臨終照顧，教導飼主如何照料毛孩最後一段路，林龍溢指出，儘管在禮儀師這一環，原本「以人為主」，但在臨終前的照料也是很重要，這也關係飼主與毛孩間情感連結。至於毛孩的後事，乃至於骨灰的處理，如今也相當多樣化，與馬偕生關科有產學合作的翡翠森林寵物公園，其執行長曾俊凱表示，寵物禮儀的內容就是將毛孩視為親人的理念，殯葬流程較為精簡，同時也比較沒有禮俗上的禁忌，就像將毛孩骨灰以各種形式放置家中，諸如做成書本、擺設，甚至做成佩戴的項鍊等都相當普遍。
曾俊凱表示，過去對毛孩過世沒有那麼講究，頂多找人送去火化，但這幾年變化很大，「寵物禮儀師」業界人才需求也激增，以前還是「以人為主」的禮儀師兼職，如今相關課程及認證也出爐，要求專業性也提升不少，他說，從業人員不僅要有駕車執照、還需要有體力，必須可以搬運大毛孩大體。「翡翠森林」尤其重視從業人員的品性，除了對毛孩要有同理心，還必須要對毛孩與飼主有尊重之心，更需要充份理解毛孩與飼主之間家人般的情誼，力求寵物後事圓滿，一定要慎重、尊重的心才能完成。他表示，愈來愈多飼主為毛孩舉辦告別式，這類客製化臨終儀式也慢慢崛起，飼主邀請親朋好友前來送別毛孩，寵物禮儀師必須要認同及配合。
寵物美容課程注入生關科中
馬偕生關科為了讓畢業生能與業界無縫接軌，將寵物美容注入課程中，生關科三年級學生鄭晴尤其喜歡寵物美容課程，她說在課程中連毛孩骨架及寵物毛梳理都學習到了，學校聘請業師經驗很豐富，奠定她們從事寵物禮儀師工作深度與寬度，為來也希望能進入寵物美容或寵物禮儀的職場;生關科二年級的吳佳穗也表示，成為一位禮儀師，除了專業的技術可以幫助他人，也可以在過程中學習建立同理心，是一份相當有意義的工作。