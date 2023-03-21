瑞信AT1變壁紙！5家國銀客戶踩雷16億　金管會要求這樣做

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至於國人投資境內基金中，對瑞信曝險0.28億元，沒有AT1債券；境外基金有46.03億元曝險，正調查AT1部位，其中PIMCO自行揭露15檔，約有7294萬元瑞信AT1債券。至於國人投資的基金中，有72檔基金投資有COCO BOND（應急可轉換公司債），共103.37億元，占率0.2%，另外有84檔基金投資有TLAC債券（類AT1債）共2328.56億元，占率4.58%。
面對持有瑞信AT1債券投資人面臨血本無歸，銀行該如何協助處理？銀行局表示，金管會去年看到瑞信相關警示風險產生時，就在去年11月14日發函銀行，要求因應國際金融情勢變化強化銷售金融商品控管程序，主要有2個重點。首先，要建立預警管控，要求銀行對所銷售金融商品的發行機構，建立及強化重大事件預控管機制。
如果發行機構有重大信用風險事件、財務危機及重大舞弊案件等情況，銀行都要即時掌握相關資訊，並審慎評估訂定一定條件下的停賣策略，強化理專與客戶溝通、協助客戶贖回等作業程序。同時，銀行也要確保客戶權益，並主動關懷，必須要讓客戶掌握最新資訊變化，在做相關決策時有評估的依據。銀行局也強調，銀行在銷售金融商品時，在公開說明書等銷售過程也有義務要將相關風險等告知客戶。
除5家本國銀行客戶持有16億元瑞信AT1債券之外，金管會清查也發現，有17家本國銀行也有銷售其他金融機構發行的AT1債券共345億元給客戶，銀行自己持有部分則非常小，只有1家銀行有投資約7千萬元，但銀行局說，相關發行者都在國際金融市場算是穩健經營狀況。