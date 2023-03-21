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瑞信AT1變壁紙！5家國銀客戶踩雷16億　金管會要求這樣做

▲瑞士信貸銀行風暴持續擴大，傳出瑞士金融監理單位已宣布註銷瑞信173億美元的AT1債券（Additional Tier 1），國內也有5家銀行客戶持有16億元的瑞信AT1債券。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞士信貸銀行風暴持續擴大，傳出瑞士金融監理單位已宣布註銷瑞信173億美元的AT1債券（Additional Tier 1），國內也有5家銀行客戶持有16億元的瑞信AT1債券。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

瑞士信貸銀行風暴持續擴大，目前傳出瑞士金融監理單位已宣布註銷瑞信173億美元的額外第一類資本（AT1）債券，投資人將血本無歸。雖然目前本國銀行未投資瑞信AT1債券，但金管會清查，有5家銀行客戶持有16億元瑞信AT1債券，銀行該如何協助客戶處理？金管會今（21）日表示，早在去年11月14日就發函銀行因應金融情勢變化，透過2大原則強化金融商品銷售的控管程序，包括若發行機構有重大信用風險、財務危機等情況，要掌握相關資訊並評估訂定停賣策略，強化協助客戶贖回等作業程序，並確保客戶權益及主動關懷。

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金管會銀行局指出，截至今年2月底，本國銀行客戶持有瑞信相關金融商品新台幣571億元，其中有5家銀行客戶持有瑞信AT1債券16億元，而本國銀行對瑞信集團曝險461億元，包括金融債券投資362億元及資金拆存74億元，沒有投資AT1債券。國內保險業則投資瑞信1093億元，也沒有AT1債券，證券期貨自有資金則對瑞信曝險1.97億元，亦沒有AT1債券。

至於國人投資境內基金中，對瑞信曝險0.28億元，沒有AT1債券；境外基金有46.03億元曝險，正調查AT1部位，其中PIMCO自行揭露15檔，約有7294萬元瑞信AT1債券。至於國人投資的基金中，有72檔基金投資有COCO BOND（應急可轉換公司債），共103.37億元，占率0.2%，另外有84檔基金投資有TLAC債券（類AT1債）共2328.56億元，占率4.58%。

面對持有瑞信AT1債券投資人面臨血本無歸，銀行該如何協助處理？銀行局表示，金管會去年看到瑞信相關警示風險產生時，就在去年11月14日發函銀行，要求因應國際金融情勢變化強化銷售金融商品控管程序，主要有2個重點。首先，要建立預警管控，要求銀行對所銷售金融商品的發行機構，建立及強化重大事件預控管機制。

如果發行機構有重大信用風險事件、財務危機及重大舞弊案件等情況，銀行都要即時掌握相關資訊，並審慎評估訂定一定條件下的停賣策略，強化理專與客戶溝通、協助客戶贖回等作業程序。同時，銀行也要確保客戶權益，並主動關懷，必須要讓客戶掌握最新資訊變化，在做相關決策時有評估的依據。銀行局也強調，銀行在銷售金融商品時，在公開說明書等銷售過程也有義務要將相關風險等告知客戶。

除5家本國銀行客戶持有16億元瑞信AT1債券之外，金管會清查也發現，有17家本國銀行也有銷售其他金融機構發行的AT1債券共345億元給客戶，銀行自己持有部分則非常小，只有1家銀行有投資約7千萬元，但銀行局說，相關發行者都在國際金融市場算是穩健經營狀況。

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