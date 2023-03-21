中國供應鏈被替代？這幾國GDP全面超車　世界工廠換人當

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謝金河指出，這是過去卅年以來，首度出現東協國家經濟成長率全部超過中國的現象。而造成如此轉變的關鍵因素，謝金河認為是「供應鏈的移動，這其中又以葉倫的友岸外包（Friend Shoring）最具代表性」。
謝金河說明，「過去卅年，決定生產基地的唯一要素是離岸外包，只要成本夠低，製造業把工廠移過去就可以，現在離岸變成友岸，只差一個字，差別就很大，也就是供應鏈必須放在友好國家，這時候，從中國移出的製造業最優先往東協各國移動，於是，東協各國成了新贏家。」
謝金河強調，這個供應鏈轉向，「可能使東協10國6億人口，再加印度14億人口，合計20億人口的新南向國家變成新的生產基地。」謝金河提到，去年印度的經濟總量達到3.38兆美元，已經超過英國，成為全球第五大經濟體，未來還可以再成為世界第三大經濟體，而印尼去年經濟成長率創10年新高，看起來準備大躍升，而馬來西亞、菲律賓等東南亞國家也都呈現崛起的態勢。
其實《經濟學人》在2月也曾分析指出，「Altasia」（alternative Asian supply chain，亞洲替代供應鏈）將逐步取代中國，而《經濟學人》所列的「Altasia」除了包含許多東協國家，台灣、韓國、日本也都列入其中。《經濟學人》所持的理由與謝金河相似，美中對抗格局下，促使全球製造業移出中國，在亞洲其他地區找尋機會。不過《經濟學人》認為，中國的生產力難以被完全取代，製造業移出中國後，替代方案遍佈在亞洲其他國家，樣態多元無法像在中國單一地區那般集體運作，且各國的基礎建設和物流服務仍是一大關卡。